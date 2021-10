The Show must go on – und die Show war grandios. Als Hommage an die britische Rockband ließ „Forever Queen“ die Hits reihenweise wieder aufleben.

Lauda. Sie sind nicht nur die Champions, sondern für viele auch Götter am Rockhimmel: Queen. Zusammen mit dem egozentrischen wie ebenso genialen Sänger Freddie Mercury eroberten Brian May, Roger Taylor und John Deacon den Rock-Olymp. Die Songs

...