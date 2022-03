Qualität statt Quantität

Beckstein. Cineasten haben sich lange darauf gefreut, endlich mit Gleichgesinnten Filme in einem schönen Ambiente genießen zu können. Am Sonntag, 20 März, ist es soweit, und das in einer neuen „Location“: Der St.-Kilian-Keller in der „Becksteiner WeinWelt“ wird zum Kinosaal, der an diesem Tag Sitzplätze für bis zu 100 Besucher pro Film bereithält. Zu sehen sind die Filme „Lauras Stern“, „Die Schule der magischen Tiere“ und Steven Spielbergs Neuverfilmung der „West Side Story“.

Los geht es bereits um 14.30 Uhr mit „Lauras Stern“ (empfohlen ab vier Jahren): Die Geschichte der kleinen Laura beschreibt den Einzug in ein neues Zuhause und die damit verbundenen Schwierigkeiten, neue Freunde zu finden. Als Laura eines Abends einen verletzten Stern vom Himmel fallen sieht, eilt sie diesem zu Hilfe und kümmert sich um ihn.

Weiter geht es um 16.30 Uhr mit „Die Schule der magischen Tiere“ (empfohlen ab acht): Die erste Verfilmung der beliebten Buchreihe von Margit Auer beschreibt aufregende Vorkommnisse an der Wintersteinschule. Ein Unbekannter stiehlt die Schulturmuhr und macht selbst vor der geliebten Kohlrabi-Zucht des Direktors nicht Halt. Obendrein bekommt die dritte Klasse eine neue Lehrerin, die gleich in der ersten Stunde die „spannenden magischen Dinge des Lebens“ präsentiert.

Um 19 Uhr wird „West Side Story“ von Steven Spielberg auf die Leinwand projiziert: 1949 bestand der Wunsch, die klassische Shakespeare-Geschichte „Romeo & Julia“ auf die Musical-Bühnen der Welt zu bringen. Die Idee für „West Side Story“ war geboren. 1961 räumte die erste Verfilmung zehn Oscars ab, 60 Jahre später inszeniert Altmeister Steven Spielberg die Neuverfilmung voller Liebe für das Original, für die Figuren und für die Musik.

Tickets können direkt bei Eintritt erworben werden.