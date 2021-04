Lauda. Die von Sport- und Gymnastiklehrer Rainer Kinscher kostenlos angebotene Kursreihe „Qi Gong auf der Wiese“ am Dampflokdenkmal startet Anfang Mai in ihre 14. Saison. Es ist das zweite Jahr, in dem aufgrund der Coronasituation besondere Hygienebestimmungen und Schutzmaßnahmen einzuhalten sind. Unter dem Motto „Mit Schwung in die neue Woche“ findet montags ab dem 3. Mai (nicht in den Schulferien) von 10 bis 11 Uhr eine Qi Gong-Einheit statt. Programminhalte sind unter anderem: Duft-Qi Gong Teil 2, Kranich Qi Gong: Folge 1 bis 5 , Qi Gong-Übungen fürs Gehirn und diverse Einzelübungen sowie Zen-Shaolin-Qi Gong als Hauptteil.

Freitags von 18.30 bis 19.30 Uhr heißt es „Vital und gelassen ins Wochenende“. Start ist am 7. Mai (ebenfalls kein Kurs in den Schulferien). Nach den Sommerferien findet das Angebot von 18 bis 19 Uhr statt. Inhalte sind hier: Wohlfühlbewegungen aus Japan (Radio Taiso), Übungen für die Lungenkraft, Heillaute für jedes Element, „Das Spiel der fünf Tiere“, Kinder-Qi Gong, Herz-Qi Gong als Hauptteil.

Neueinsteiger können jederzeit teilnehmen, auch zu einzelnen Terminen.