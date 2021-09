Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Vernetzt Denken - Prof. Dr. Ditmar Hilpert verbindet an der Reutlinger European School of Business Naturwissenschaft, BWL und Strategie miteinander Prof Hilpert aus Oberlauda fragt, was lernen Manager von der Natur?

Menschen unterstützen, sie auf ihrem Weg begleiten, ist das Anliegen von Prof. Dr. Ditmar Hilpert. Was Unternehmen von der Natur lernen können, vermittelt der gebürtige Oberlaudaer nicht nur seinen Studenten an der ESB in Reutlingen