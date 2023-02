Prinzenpaar der Strumpfkappen

Lauda. Bei der Fremdensitzung an diesem Donnerstag freuen sich Prinzessin Karin II. und Prinz Olaf I. (Ehepaar Ellerstorfer), das närrische Publikum und die zahlreichen Abordnungen begrüßen zu dürfen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

44 Jahre nach Olafs Eltern regieren sie nun mit Unterstützung ihrer Töchter Sandra und Anke die Laudemer Narrenschar. Schon in jungen Jahren war Prinz Olaf als Faschebouze unterwegs, während seine Schwestern in der Garde tanzten.

© Juergen Besserer

Gemeinsam mit der Laudemer Narrenschar fiebern sie der Prunk- und Fremdsitzung entgegen, bei der man ein buntes und kurzweiliges Programm erwarten darf.

Mehr zum Thema Fremdensitzung „Rootze“ erobern den Narrentempel Mehr erfahren

Weiter geht es dann am Schmutzigen Donnerstag mit dem Bouzewecker und Lumpenball und am Fasnachtssonntag mit dem Narrentreiben mit Fohne, Kinderfasnacht am Fasnachtsdienstag und der Fasnachtsverbrennung am Aschermittwoch. Bild: Jürgen Beserer