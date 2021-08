Preise wurden vergeben

Lauda-Königshofen. Folgende Schülerinnen und Schüler haben den Abschluss an der Josef-Schmitt-Realschule abgelegt.

Hauptschulabschluss: Silan Aydin, Daniel Schulz.

Realschulabschluss: 10a: Jonte Aeckerle (Lob), Antonia Bender (Preis), Jan-Philipp Dürr, Moritz Faul (P), Aleyna Günay, Laura Heibel (L), Andreas Ihl, Ira Jonas (P), Manuel Kavcic, Noah Kiesel, Fabio Lansche, Julian Lesch (P), Peter Lorenz (L), Annika Schäffner (L), Emely Schalk (L), Luca Schindler, Joseph Spiller (P), Marcel Trunk (L), Peter Weckesser, Sarah Weckesser (P), Lukas Weis (P), Marcel Weis (P), Tim Wildenauer (L)

10b: Vivien Bodon, Dennis Eidel, Melissa Fleckenstein, Tim Fleuchaus, Sebastian Hefner (P), Jan-Luca Heim (P), Leon Hollerbach (P), Lea Hönninger (P), Gülhan Elif Icli, Saliha Icli (L), Loreen Igerst (P), Luca Müller, Alia Negendank (P), Linus Rüttling (P), Adrian Sack, Isabella Sack (P), Mona Schaaser, Celina Siebert (P), Nico Stoll (L), Robin Stoll (L), Elias Volkert (L)

10c: Joshua Beisel, Jannik Englert, Runa Hecht (L), Adrian Hehn-Mark (L), Malte Hölzl, Oliver Kaiser, Ibrahim Karasoy, Alexander Kemmer (L), Madleen Konrad (P), Hannes Kraus, Dorian Kura, Tim Landwehr, Hannah Markus (L), Tim Randolt (L), Alejna Redzeposka (P), Carolin Schmid (P), Jakob Spengler, Julia Tomme (L), Wictor Walter (L), John Wernado (L)

Fachpreise

Der Rektor-Faulhaber-Preis ging an Sarah Weckesser, Lea Hönninger, Celina Siebert, der Elternpreis für die beste Prüfungsleistung in Deutsch an Isabella Sack, der Fremdsprachenpreis des Fördervereins an Lea Hönninger, der Sachpreis sprachliche Fächer an Sarah Weckesser, Lea Hönninger, der Sachpreis naturwissenschaftliche Fächer an Julian Lesch und der Preis für die beste fachpraktische Prüfung an Loreen Igerst und Madleen Konrad. jsr