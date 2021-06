Präsenzunterricht online unterstützt

Lauda-Königshofen. Dank niedriger Inzidenzwerte und fortschreitender Impfkampagne konnte die Schule für Musik und Tanz in diesem Monat fast alle Unterrichtsangebote in Präsenzform wieder aufnehmen. Nachdem Einzelunterricht schon länger möglich war, finden nun auch musikalische Früherziehung, Schulkooperationen und Tanzunterricht wieder statt.

Ballett-Unterricht wird am Dienstag, Donnerstag und Freitag in verschiedenen Altersgruppen in Lauda und Königshofen unterrichtet, Jazzdance in Lauda immer dienstags um 16.45 Uhr für Acht- bis Zwölfjährige und um 18 Uhr für ab Dreizehnjährige. Unterrichtsteilnahme auf Probe ist nach Anmeldung und Absprache jederzeit möglich. Die Jazzdance-Abteilung wird seit Juni von Laura Geiling vom renommierten Würzburger Tanzstudio DanceEncore geführt.

Die Instrumentalangebote werden seit neuestem durch kurze Videos auf der Webseite der Musikschule unter „Musizierinsel“ oder auf dem Youtube-Kanal „Musikschule Lauda“ präsentiert. In bisher 15 Videos stellen dort Fachlehrer sich und ihr Instrument vor und ermöglichen so eine sehr klare Vorstellung davon, was im Unterricht zu erwarten ist. Auch Online-Unterricht wird exemplarisch am Klavier dargestellt. Beratungstermine und Probestunde können über das Musikschulbüro oder per Mailanfrage vereinbart werden. Um die Unterrichtsplätze einzurichten, benötigt die Musikschulverwaltung die Anmeldungen fürs neue Schuljahr bis zum 9. Juli.

Alle weiteren Informationen finden sich auch unter www.musikschule-lauda.de.

