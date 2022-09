Powerrock-Trio klingt absolut authentisch

Königshofen. Joost de Lange & The Rock/Blues Experience aus Holland ist am Samstag, 1. Oktober, ab 21 Uhr live on stage im Kulturschock Königshofen zu erleben. Nach dem fulminanten Auftritt 2019 kommt Joost de Lange mit seinem Powerrocktrio zum zweiten Mal in den Kulturschock.

Vier Studioalben und eine Live- CD hat dieses niederländische Powertrio schon auf seinem Konto und der Begriff Powertrio passt wie die buchstäbliche Faust aufs Auge. Blues ist sicher ein Aspekt ihrer Musik, aber die harte Rockmusik der 70er und 80er, welche ja durchaus dem Blues entsprungen war, hat sich dann doch im Gesamtbild durchgesetzt. Boogierock, Hardrock, Sleazerock, dazwischen ein paar schöne Balladen, es ist das klassische musikalische Schema einer solchen Band.

Eigentlich müssten Joost de Lange und seine Rock/Blues Experience Amis sein, so authentisch klingt ihr Sound nach staubigen Wüstenhighways in Nevada oder Arizona, nach dunklen Hinterhofkaschemmen in New York und nach dem Glitter der Clubs auf dem Sunset Strip. Das Blues-Rock Power-Trio ist gern gesehener Gast in der niederländischen und belgischen Szene.

Bei ihren Live-Auftritten spielen sie eine beeindruckende Mischung aus eigenen Stücken und Liedern von Jimi Hendrix, Rory Gallagher, Stevie Ray Vaughan und Anderen.