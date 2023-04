Polizeihunde trainierten im Freibad

Lauda. Bei der Polizei werden Hunde vor allem als Drogenspürhunde eingesetzt. Doch bis ein Vierbeiner komplett ausgebildet ist, vergehen mehrere Jahre – und es bedarf regelmäßigem Training.

Ein ideales Übungsgelände bot die Stadt Lauda-Königshofen kürzlich den Polizeihundestaffeln Tauberbischofsheim und Buchen.

Vor der Eröffnung des Freibades in Lauda, die – je nach Wetterlage – für Mitte Mai vorgesehen ist, verbrachten die Hunde dort einen Tag mit vielfältigen Aufgaben.

Dabei stand nicht das schon öfter durchgeführte Hundeschwimmen an, sondern echte „Sucharbeit“ in unterschiedlichen Situationen. Der Staffelleiter hatte beispielsweise Rauschgift präpariert und so auf dem Gelände mit seinen vielen Gebäuden versteckt, dass es den Hunden und ihren Führern nicht zu einfach gemacht wurde. Selbst verschlossene Türen oder Räume stellten für die beteiligten Vierbeiner kein Hindernis dar, sie fanden alle Verstecke sofort.

Es war bewundernswert, was diese hoch qualifizierten Tiere leisten, ein Mensch wäre hoffnungslos überfordert, wenn es darum geht, illegale Substanzen zu erschnüffeln oder vermisste Personen zu lokalisieren.

Das Zusammenspiel von ausgebildetem Hund und seinem Führer muss perfekt laufen. Der Hund schlägt an, und der Mensch kann erkennen, was der Hund genau meint. Dieses Vertrauensverhältnis hält meist ein Leben lang.

Am weitesten verbreitet und wahrscheinlich auch am bekanntesten ist der Deutsche Schäferhund. Aber auch Rassen, wie der Belgische Malinois, eignen sich gut für die Polizeiarbeit. Wichtiger als die Zucht sei jedoch die Ausbildung selbst, die sicherstellen kann, dass Polizeihunde ihre Aufgaben effektiv erfüllen und problematische Zwischenfälle vermeiden, so der Einsatzleiter. Den Kontakt zur Polizei hatte Christian Schwarz, Leiter Gebäudemanagement bei der Stadt Lauda-Königshofen, hergestellt. Die Stadt helfe gerne bei der Ausbildung der Hunde, und das Gelände des Freibades sei in der Winter- und Frühjahrszeit eine ideale Übungsfläche für die Polizeihunde. Zudem hätten nun auch die Hundeführer ein Verständnis für den Ort und könnten im Notfall schneller eingreifen, ähnlich wie die Freiwillige Feuerwehr, die verschiedene Szenarien immer wieder üben muss. Durch die Größe des Areals waren verschiedene Einsatzmöglichkeiten gegeben, die von den Hunden und ihren Führern ausgiebig genutzt wurden. Natürlich fand alles unter der gebotenen Sicherheit statt, die Hunde waren stets an der Leine im offenen Gelände.

„Es war beeindruckend, wie viel Sorgfalt und Respekt von den Polizeihundeführern ihren Partnern entgegengebracht wurde“, fasst Schwarz den Tag im Freibad Lauda zusammen. Gerne stehe man von Seiten der Stadt zu einem späteren Zeitpunkt erneut als Übungskulisse zur Verfügung. Er dankte auch dem Auszubildenden Yasser Arazdi, der im Rahmen seiner Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetrieb derzeit ein Praktikum im Sachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit absolviert (die FN berichteten). Dies unterstreiche die Vielfalt der Ausbildung bei der Stadt Lauda-Königshofen.