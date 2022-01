Polizei sucht nach einer Unfallflucht nach Zeugen

Königshofen. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht nach einer Unfallflucht am Dienstag bei Lauda-Königshofen nach Zeugen. Ein 61-Jähriger fuhr gegen 17.45 Uhr mit seinem Skoda auf der Bundesstraße 290 von Königshofen in Richtung Lauda. Kurz nach dem Ortsausgang von Königshofen musste er verkehrsbedingt warten, woraufhin ihm ein unbekannter Pkw-Lenker hinten auffuhr. Um die Personalien austauschen zu können, zeigte der Skoda-Fahrer mittels Handzeichen, dass sie ein Stück weiter rechts in eine Parkbucht fahren sollen. Doch der Unbekannte folgte ihm nicht, sondern wendete sein Fahrzeug und fuhr weg. Der Skoda-Lenker blieb mit seinem beschädigten Fahrzeug zurück. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim,Telefon 09341/810, melden.

