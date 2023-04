Polizei: Keine verschleppten Kinder in Lauda-Königshofen

Lauda-Königshofen/Heilbronn. Als Fake News – Falschmeldungen – werden manipulativ verbreitete, vorgetäuschte Nachrichten bezeichnet, die sich überwiegend im Internet, insbesondere in sozialen Netzwerken und anderen sozialen Medien, zum Teil viral verbreiten. So lautet die Erklärung in Wikipedia. Und im aktuellen Fall um zwei angeblich verschleppte Kinder im Raum Lauda-Königshofen/Gerlachsheim handelt es sich um genau das – Fake News!

Polizei ist dazu nichts bekannt

Durch die sozialen Netzwerke geistert seit kurzem die „Nachricht“, dass in der Region zwei Kinder entführt worden seien und man auf weiße Kleintransporter mit ausländischen Kennzeichen besonders achten soll. Dazu sagt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn auf Nachfrage: „Weder im Polizeirevier noch im Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim ist ein solcher Fall bekannt. Nach aktuellen Stand liegen keine Anhaltspunkte zu einem derartigen Fall vor. Es wurden auch keine Kinder als vermisst gemeldet. Es handelt sich vermutlich um eine Falschmeldung.“

Wie kann man Fake News erkennen und deren Verbreitung stoppen? Grundsätzlich gilt, je emotionaler und dramatischer eine Meldung ist, umso häufiger wird sie verbreitet. Also ist es umso wichtiger, dass keine ungeprüften Informationen weitergeleitet werden. Es gilt einen Moment innezuhalten und Inhalte zunächst zu hinterfragen – das kann jede und jeder tun.

Wichtig ist auch, die Quelle der Nachricht zu prüfen und gerade bei unbekannten Absendern vorsichtig zu sein. Dabei hilft oftmals ein Blick ins Impressum oder auf das Profil. Hat das Portal kein oder ein dubioses Impressum, etwa nur eine Privatperson, dann spricht dies oft gegen eine glaubwürdige Quelle.

Zwei zentrale Fragen, die sich jeder selbst stellen kann, sind: Gibt es echte Beweise oder basiert die Meldung auf Behauptungen und Gerüchten? Stimmen die Zahlen und Fakten? Wer sich diesen Fragen stellt und sich bewusst mit den Informationen auseinandersetzt, ist deutlich besser davor geschützt, auf falsche Informationen hereinzufallen. Das gilt übrigens auch für Bilder und Videos: Wer hat das Video oder das Bild veröffentlicht? Ist sie oder er Urheber des Materials oder wurde es bereits mehrfach weitergeleitet? Bilder können auch über die Rückwärtssuche überprüft werden. Das Bild oder die URL werden dazu in eine Suchmaschine hochgeladen und dort wird angezeigt, woher es stammt. So kann herausgefunden werden, ob das Bild aktuell oder veraltet ist und wie glaubhaft es ist.

Kritisch hinterfragen

Die Bundesregierung empfiehlt in Sachen Fake News: „Hinterfragen Sie Inhalte kritisch, überprüfen Sie die Quellen und leiten Sie eine Meldung im Zweifel nicht weiter!“

Zweifelhafte, erst recht gesetzeswidrige Inhalte oder Hassbotschaften in den sozialen Netzwerken sollten gemeldet werden. Dazu teilt das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg mit: „Ist eine Falschmeldung von Hass geprägt und mit strafrechtlich relevanten Aussagen gespickt, könnte es ein Fall für die Polizei sein. Die neue Plattform Hassmelden.de ermöglicht es, einen Link direkt an die ,Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität’ zu melden.“

Zudem gibt es die Meldestelle respect! des Demokratiezentrums Baden-Württemberg.