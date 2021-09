Politischer Brückenbauer und Stratege

In der Kommunalpolitik und im Vereinsleben ist Hubert Segeritz sehr aktiv. Der Laudaer feiert an diesem Sonntag seinen 70. Geburtstag.

Lauda. „Neuen Räumen jung entgegen gehen“, heißt es sinngemäß in Hermann Hesses berühmten Gedicht „Stufen“. Es ist nicht nur Hubert Segeritz’ Lieblingsgedicht, sondern auch sein Lebensmotto. Er strahlt Zufriedenheit aus. Gleichzeitig ist er offen für Neues, wie er im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten erzählt. An diesem Sonntag wird der Stadtrat aus Lauda 70 Jahre alt.

„Ohne die Tiefen im Leben hätte ich auch die Höhen nicht erklommen“, ist sich Segeritz bewusst. Und etwas scherzhaft spricht er von sich als „Landpomeranze mit dem Hang nach draußen, die aber gerne wieder ins Taubertal zurückgekehrt ist“. Die Region ist für ihn immer Heimat geblieben. Die Schönheit der Region erschließt er sich am liebsten bei einer Radtour mit Freunden und seiner Frau Gerlinde, die er 1975 geheiratet hat. Drei erwachsene Kinder und ein Enkelkind bereichern das Familienleben.

Ausgleich schaffen

Die Kommunalpolitik gehört seit 17 Jahren zum Leben des Jubilars. „Ich versuche gerne einen Ausgleich zu schaffen“, beschreibt er sich und seine politische Arbeit. „Und ich lebe gerne in einem Land, in dem man offen seine Meinung sagen darf. Nur so funktioniert Demokratie.“

Der Stadtrat und stellvertretende Bürgermeister, der auch drei Jahre den Fraktionsvorsitz inne hatte, ist seit 2004 in der Kommunalpolitik aktiv. Damals noch für die Freie Umweltliste, fünf Jahre später für die Freie Bürgerliste. Seit dieser Wahlperiode gehört der Jubilar auch dem Kreistag an. Er freut sich über die offene Kommunikation in den Gremien. Dass er schon in den 1980er Jahren politisch bei einem Arbeitskreis „Energiewende“ in Mannheim mitgearbeitet hat, wissen wohl die wenigsten.

Segeritz sieht sich als Brückenbauer. Was ist für ihn aktuell in Lauda-Königshofen die größte kommunalpolitische Herausforderung? Die Antwort folgt prompt: „Die Sanierungsmaßnahme am Schulzentrum in Lauda-Königshofen ist eine „Riesennummer, die wir drehen müssen. Das Schwimmbad ist meine Herzensangelegenheit.“

Am 19. September 1951 in Bad Mergentheim geboren und in Grünsfeld aufgewachsen, absolvierte er nach dem Abitur 1970 am Matthias-Grünewald-Gymnasium in Tauberbischofsheim seinen Wehrdienst ab. Es folgte ein Studium der Mathematik und Geografie mit dem Spezialgebiet Geologie in Heidelberg.

Die Zeit als Schüler des Konvikts in der Kreisstadt hat ihn geprägt, wie er erzählt. Nach der Referendarzeit ging es zunächst für vier Monate mit dem Rucksack durch Südamerika. 1980 folgte die Anstellung an einem Mannheimer Gymnasium und 1993 zog es ihn samt Familie in den Auslandsschuldienst nach Spanien. Seit 1999 unterrichtete er Mathematik, Geographie, Geologie und Wirtschaft am Martin-Schleyer-Gymnasium (MSG) in Lauda. Darüber hinaus war er als Fachberater für das Regierungspräsidium Stuttgart tätig. Die Geologie ist sein Steckenpferd geworden. In Haus und Garten mit Blick über das Taubertal finden sich zahlreiche Versteinerungen von Ammoniten.

Eine seiner großen Leidenschaften ist das Schachspiel. Das logische Denken und die Strategie, die hinter den Figuren verborgen ist, haben ihn dabei schon immer gereizt. Als Vorsitzender des Schachclubs Paimar ist er aber nicht mehr häufig aktiv, wie er erzählt. Dafür hat er in seiner Laufbahn als Lehrer so manchen Schüler mit dem „Königlichen Spiel“ vertraut gemacht – nicht nur am MSG in Lauda, sondern schon in der Deutschen Schule auf Gran Canaria, wo er sechs Jahre unterrichtet hat. „Wir holten mehrere Meisterschaften“, erinnert sich Segeritz gern. Zuhause im Garten am runden Tisch mit dem eingelassenen Schachbrett holt er die hübschen Figuren hervor, die er mit seiner AG damals gewonnen hatte.

„Strategie und Taktik beim Schach helfen auch in der Kommunalpolitik“, ist der Jubilar überzeugt. Man müsse in beiden Bereichen mehrere Schritte vorausdenken und auch zu Kompromissen bereit sein.

Ein weiteres Herzensanliegen ist ihm der Verein „Kinderhilfe“ in Olmos-Peru“ , der die Bildung von Kindern in dem südamerikanischen Land unterstützt. Segeritz engagierte sich dort 2014 vor Ort. Wer ihm eine Freude machen will, kann dem Verein unter der IBAN: DE80660908000007367791 eine kleine Spende zukommen lassen.

Vielfältig engagiert

Hubert Segeritz ist vielfältig engagiert. Als „tiefer Bass“ lässt er seine Stimme im Kirchenchor Lauda erklingen, kümmert sich im Heimat- und Kulturverein um die Finanzen und steht dem Schachclub Paimar vor.

Ein Hobby sind auch seine Obstbäume. Die Arbeit mache viel Spaß und sei ein guter Ausgleich, berichtet der Jubilar vom Apfelsaft quasi aus eigener Abfüllung. Dazwischen zieht es ihn aufs Wasser, schließlich hat er vor vielen Jahren den Segel- und den Motorbootschein erworben.

Nicht unbedingt in der ersten Reihe stehen, aber gerne etwas anstoßen, ist das Ziel von Hubert Segeritz. Das will der 70-Jährige auch kommunalpolitisch weiter tun.

Seinen Geburtstag feiert er im Familienkreis. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich allen guten Wünschen zum 70. Geburtstag an.