Jetzt ist es also soweit. Durch behördliche und politische Fehlentscheidungen werden Menschen in Gerlachsheim in ihrem Wohlbefinden, ihrer Sicherheit und Gesundheit beeinträchtig.

Ich selber lebe nicht in Gerlachsheim, ich habe auch keine sozialen Kontakte zu Gerlachsheim. Aber dennoch geht es mich etwas an, wie man mit den Menschen dort umspringt. Denn es kann jeden von uns treffen, sei es durch Änderungen im Straßenbau, durch Ausweisung von Gewerbegebieten oder wie in Heckfeld oder Tauberbischofsheim durch das Aufstellen von Windrädern zu nah an Wohngebieten. Bei Windrädern fällt mir noch ein, dass, wenn sie im Wald aufgestellt werden, nicht nur unsere Tierwelt großen Schaden nimmt, sondern auch wir in unserer Naherholung stark beeinträchtigt werden, ganz abgesehen von dem Schaden für unseren Tourismus.

Politik und behördliches Handeln müssen in erster Linie für das Wohlergehen der Menschen da sein, was in unserem Land offensichtlich zurzeit nicht der Fall ist.

Am Sonntag haben wir die Wahl, lassen wir alles beim Alten oder versuchen wir mit unserer Stimmabgabe etwas zu ändern.

Ich persönlich wünsche mir Politiker, die anpacken, etwas bewegen und ganz wichtig für uns Menschen da sind.