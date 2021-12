Aus dem Testzentrum wird nun längerfristig ein regionaler Impfstützpunkt: Die Tauberfranken-Halle in Königshofen spielt weiterhin eine wichtige Rolle in der Bekämpfung von Corona. Die Logistik, die zu Beginn des Jahres mit dem Testzentrum schon ausgefeilt wurde, hat erneut gute Dienste geleistet.

Einfache Mittel, schnelles Impfen – es läuft sehr reibungslos und ohne große Unzufriedenheit bei den Impfwilligen. Auch wenn das Stühlerücken in der „amerikanischen“ Schlange bei so manchem die Erinnerung an das Kinderspiel „Reise nach Jerusalem“ erweckt hat – nur dass immer genug Stühle vorhanden waren. Aber so hatte jeder die gleiche Wartezeit zu überbrücken. Zum schnellen Ablauf hat auch das gute Zusammenspiel von Hauptamtlichen der mobilen Impfteams aus Schwäbisch Hall mit den Kräften des städtischen Ordnungsamts und den ehrenamtlichen Helfern beigetragen.

Das Landratsamt übernimmt nun die Regie und damit eine eingespielte Mannschaft. Ehrenamtliche von DRK und DLRG bleiben mit an Bord. Gut, dass diese zentrale Anlaufstelle im Kreis, die nicht nur von Lauda-Königshöfern frequentiert wird, auch weiterhin Bestand hat und eine Säule beim Piks gegen die Pandemie darstellt.

Der Zustrom der Impfwilligen, auch für Erstimpfungen, war bei der letzten Aktion in städtischer Hand groß. Und er wird es sicherlich in den nächsten Wochen noch bleiben. Denn noch haben wir die Pandemie nicht im Griff, sie aber uns.

