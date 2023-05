Perfekter Musikgenuss

Mit dem begeisternden und stimmungsvollen Konzert des „Cécile Verny Quartet“ wurde die Reihe „Jazz in der Aula“ in Lauda-Königshofen am Freitagabend erfolgreich fortgesetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lauda-Königshofen. Damit verzeichnete die weit über die Stadt und Region hinaus beliebte Kulturreihe einen weiteren imposanten Höhepunkt ihrer mittlerweile rund 46-jährigen Geschichte, indem erneut ein Ensemble mit internationalem Format und Renommee in der Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums (MSG) im Taubertal ein Gastspiel gab.

Charmant und charismatisch

Die in der Elfenbeinküsten-Hauptstadt Abidjan geborene Cécile Verny kam mit zwölf Jahren nach Frankreich und lebt seit 1992 in Freiburg im Breisgau.

Mehr zum Thema Jazz in der Aula „Wir sind eine absolute Live-Band“ Mehr erfahren Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda Gewaltfreiheit muss das Ziel sein Mehr erfahren Lauda / Königshofen Stadt Lauda-Königshofen hat Zirkus mit einem Zirkus Mehr erfahren

Zwar bekam sie niemals Gesangsunterricht, allerdings ist ihr Stimmrepertoire auch so absolut begeisternd, faszinierend und professionell ausgeprägt, wie die charmante und charismatische Sängerin in der gut besuchten MSG-Aula beeindruckend unter Beweis stellte.

Kongenial ergänzt und begleitet wurde Cécile Verny instrumental von den drei Bandmusikern Andreas Erchinger (Piano, Keyboards und Synthesizer), Bernd Heitzler (E- und Kontrabass) sowie Lars Binder (Schlagzeug).

Gemeinsam präsentierte das Quartett eine außergewöhnliche und äußerst gelungene Mischung einerseits klassischer Jazz- und Swing-Elemente sowie andererseits verschiedener Musikstilrichtungen wie vornehmlich Pop, Rock, Soul und Blues mit für die Band herausfordernden Rhythmen und Klangmotiven als auch teilweise sanfter Balladen und Chansons.

Dazu sang Cécile Verny abwechselnd in französischer oder in englischer Sprache.

Auf dem Programm standen vor allem Auszüge aus der aktuellen 2019er-CD des „Cécile Verny Quartet“ inklusive vieler Eigenkompositionen unter anderem von Schlagzeuger Lars Binder oder Werke anderer renommierter Jazzkomponisten.

Mit Soli überzeugt

Bei in einzelne Stücke eingebauten Soli belegten die drei Musiker jeweils individuell ihr instrumentales Können in imposanter Manier. So erlebten die zahlreichen Zuhörer einen geradezu perfekten Musik- und Kulturgenuss der Extraklasse und der ganz besonderen Art.

„Jazz in der Aula“ ist eine äußerst erfolgreiche und traditionelle Musikreihe des Kunstkreises und der Stadt Lauda-Königshofen, die regelmäßig in der MSG-Aula in Lauda präsentiert wird.

Initiiert wurde die Musikserie von dem Jazz-Freund und -Kenner Günter Schifferdecker im Jahr 1977.

Zu seinem 40. Geburtstag spielten als besondere Überraschung Mitglieder der Barrelhouse Jazzband ein persönliches Ständchen. Dadurch entwickelte sich nicht nur die Idee für diese Konzertreihe, sondern zudem wurde die Barrelhouse Jazzband zur „Hausband“ bei „Jazz in der Aula“, die seit 1980 bei einer Jazz-Gala jeweils das erste Konzert im Herbst als Auftakt einer neuen Saison bestreitet.

Von Anfang an entpuppte sich „Jazz in der Aula“ zu einem Erfolgsmodell und erlangte sehr große Beliebtheit bei Jazz- und Musikfreunden bis weit über die Region hinaus, so dass sich die Veranstaltungsreihe zu einem festen Highlight im Kulturkalender der Stadt Lauda-Königshofen und für das entflammte Publikum etablierte.

Gedenken an Hanni Schifferdecker

Die erneute Jazzsoirée am vergangenen Freitag war zugleich ebenso eine Hommage an die vor einigen Wochen verstorbene Hannelore (Hanni) Schifferdecker.

Bei der Begrüßung der zahlreichen Zuhörer bat Karl von Baumbach, Vorstandsmitglied des Kunstkreises Lauda-Königshofen, um eine stille Gedenkminute an die langjährige Vorsitzende.

Nach dem frühen Tod ihres Mannes Günter Schifferdecker, dem Initiator von „Jazz in der Aula“, im Jahr 2003 setzte Hannelore Schifferdecker mit Unterstützung ihrer beiden Söhne Michael und Bert sowie dem Kunstkreis und der Stadt Lauda-Königshofen die beliebte Kulturserie fort.

Ab da zeichnete sie dafür im Wesentlichen verantwortlich, die Verbindungen zu den Musikensembles zu knüpfen und die Vorarbeiten zu den Konzerten federführend zu organisieren.

Für ihr Engagement erhielt Hanni Schifferdecker 2015 die Bürgerehrennadel der Stadt Lauda-Königshofen und 2018 die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg.

Im Zusammenwirken des jetzigen Kunstkreisvorsitzenden Anatolij Schelhorn mit dem Vorstand sowie den Beisitzern, der Stadt Lauda-Königshofen und der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal inklusive deren Leiterin Stefanie Helmer soll das Format „Jazz in der Aula“ einer zunehmenden „Verjüngungskur“ unterzogen werden, um die Kulturreihe und deren Popularität zu erhalten.

Spezielles Ziel dieses Konzeptes ist, auch jüngeres Publikum aus der Region anzulocken.

Stürmischer Schlussapplaus

Dazu wollen die Verantwortlichen und Organisatoren verstärkt Bands und Solisten nach Lauda holen, die vor allem einen Stilmix von Jazz mit anderen Musikgenres pflegen.

Das Gastspiel des „Cécile Verny Quartetts“ war diesbezüglich eine sehr gelungene und mitreißende Kostprobe, wie insbesondere auch der stürmische Schlussapplaus und die stehenden Ovationen des begeisterten Publikums bewiesen.