Perfekt und toll durchorganisiert

Unsere gesamte Familie war am Mittwoch ab 14.05 Uhr im Impfzentrum in Königshofen zum Impfen angemeldet. Wir waren um 14 Uhr am Eingang, Parkplätze sind ordentlich ausgeschildert und genügend vorhanden. Nach kurzer Prüfung durch eine Person durften wir rein. Alle Achtung vor dieser tollen durchorganisierten Impfaktion. Es lief alles perfekt. Nach sehr guter Aufklärung wurde jeder der Reihenfolge nach drangenommen.

Das ganze Team war super aufeinander abgestimmt. Es war für mich eine Freude zuzusehen, wie ein Helferteam so effektiv und zügig arbeiten kann. Um 1440 Uhr waren wir vier Personen inklusive 15 Minuten Überwachungszeit wieder draußen. Allen beteiligten Helfern und Organisatorn gilt meine größter Anerkennung für ihre Bereitschaft, diesen Dienst für uns zu übernehmen. Es hätte nicht besser laufen können.

Durch dieses Angebot können wir unsere Hausärzte eindeutig entlasten, sie haben sowieso schon genug zu tun. Nutzen sie die Angebote. Es macht mich stolz, dass ich im Main-Tauber-Kreis lebe und die Impfaktion so gut und so schnell funktioniert. Es läuft immer mit Menschen, die anpacken und sehen, wo sie gebraucht werden. Wir haben sie.