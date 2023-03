Partyfestival macht Station

Lauda-Königshofen. Deutschlands erfolgreichstes Partyfestival 2022 kommt am Samstag, 25. März, nach Lauda-Königshofen in die Tauber-Franken-Halle“, so Linda Schober vom Malle ist nur einmal im Jahr-Indoor Festival. „Einen unvergesslichen Tag, eine unvergessliche Party und wir werden gemeinsam Tanzen, Feiern und Mitsingen zu all euren Inselhits“, versprechen die Organisatoren.

Mit dabei sind die Mallorca-Stars Ikke Hüftgold, Honk, Johnny Dampf und Malin Brown. Eine beeindruckende Bühnenshow mit Laser und Pyroeffekten sorgt für die passende Umrahmung. Und das ganze Feiern dient auch noch einen guten Zweck; unter dem Motto „Feiern und Gutes tun“ werden von jedem verkauften Getränk 50 Cent an die Aktion „Deutschland Hilft Erdbeben Türkei und Syrien“ gespendet.

Für die Partybesucher gibt es neben den Live-Auftritten auch Fotoshootings und Autogramme mit den Mallorca-Stars. Feiersound mit DJ Marci rundet das Festival am 25. März ab. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn 21 Uhr, die Veranstaltung ist strikt ab 18 Jahren. Karten gibt es nur online unter www.mallorca-sommer-festival.de.