Partnerschaft mit Platz und Stein würdigen

Lauda-Königshofen. Die Partnerschaft mit der französischen Stadt Boissy-Saint-Léger soll ein neues Zeichen der Verbundenheit bekommen. Das Partnerschaftskomitee hatte sich einen ansprechenden Platz gewünscht. Zwar gibt es im Baugebiet „Großer Flur“ in Lauda bereits den Boissy-Platz, doch entspricht der nicht ganz den Anforderungen des Komitees. Deshalb befand der Gemeinderat mehrheitlich, dass ein Areal am Marktplatz vor dem Rathaus neu gestaltet werden soll. Rund 15 000 Euro wurden bei der Sitzung am Montag im Rathaussaal außerplanmäßig dafür bereitgestellt.

„Eine so schöne Fläche, wie der Lauda-Königshofen-Garten in Boissy, haben wir leider nicht“, bedauerte Stadtbaumeister Tobias Blessing bei der Sitzung des Gremiums im Rathaussaal. Die Idee, eine Platzgestaltung am Dampflokdenkmal umzusetzen, wurde wieder verworfen. Denn geplant ist auch die Möglichkeit eines Ausschanks. Und rund um das Dampflokdenkmal fehlt die Logistik, wie öffentliche Toiletten oder auch die Möglichkeit, bei schlechtem Wetter in trockene Räume umzuziehen.

Gestaltung über einige Jahre

Daher hatte man sich über eine Platzgestaltung am Rathaus Gedanken gemacht, was Blessing dem Gremium präsentierte. Nach seiner Vorstellung könnten zum Festwochenende Ende Mai der Gedenkstein zum Jubiläum in ein vergrößertes Pflanzbeet gesetzt werden. Die Platanen zur Rathausstraße könnten später fallen und französischen Esskastaniensträuchern weichen. Zudem ist eine Vergrößerung des Pflanzbeets vorgesehen. Versetzt werden müsste auch das Steinkreuz vor dem Rathaus, und ein Pavillon mit Vordach soll errichtet werden. Bis zum 25-jährigen Bestehen der Partnerschaft könnte die Platzgestaltung dann abgeschlossen sein, so Blessing.

Der Marktplatz soll aber auch weiterhin vielfältig genutzt werden können, etwa für den Weinfest-Ausschank, zum Aufstellen des Narrenbaums oder auch für den Weihnachtsbaum.

Einigkeit herrschte im Gremium über die Sinnhaftigkeit der Maßnahme. Doch ganz überzeugen konnte Blessings Vorschlag nicht alle Kommunalpolitiker. Bei drei Ablehnungen und fünf Enthaltungen wurde er trotzdem vom Gremium angenommen.

Für Gemeinderat Ulrich Stier (CDU) war die Anlage zu „gepresst“ auf den kleinen Raum, wodurch sie ihren Charme verliere. Christof Kulzer stieß ins gleiche Horn. Der Platz sei winzig und man nehme trotzdem sehr viel Geld in die Hand. Sich weitere Gedanken über eine ansprechendere Fläche soll man sich in der Verwaltung auch nach Meinung von Gemeinderat Dr. Hans-Dieter Heinrich machen.

Aufwertung wichtig

. Ronald Fricke (SPD/FB) sprach sich für einen würdigen Platz aus. Jede Aufwertung am Marktplatz sei gut. Doch in seinen Augen ist die Zeit bis Mai für eine Gestaltung sehr knapp bemessen.

Die Zentralität des Platzes spielte für Hubert Segeritz (FBL) ebenso eine Rolle wie Kosten und Zeit. Ihm gefiel an der geplanten Gestaltung die Funktionalität und die Verdeutlichung der Bedeutung der deutsch-französischen Partnerschaft durch die Anlage direkt am Rathaus. Zudem seien die Kosten im Vergleich zur Gestaltung am Dampflokdenkmal geringer. „Der Marktplatz wird aufgewertet und mit Leben gefüllt“, war er überzeugt, rasch die erste Etappe schaffen zu können.

Für Anita Spinner (FBL) hat die „reizvolle Gestaltung in zentraler Lage“ noch einen anderen Effekt: Das Dach der Rathaus-Tiefgarage dort müsste ohnehin renoviert werden. Somit könnte man Kosten sparen, plädierte sie für die Zustimmung.. dib