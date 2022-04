Gerlachsheim. Nach zweijähriger Durststrecke ohne Konzert veranstaltet am Ostermontag, 18. April, die Musikkapelle Gerlachsheim ihr beliebtes Osterkonzert. Beginn ist um 18 Uhr in der Turn- und Festhalle in Gerlachsheim. Es wird Eintritt erhoben. Bild: Musikkapelle

