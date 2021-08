Opfer der Waldbrände unterstützen

Lauda. „Wir können nicht tatenlos zusehen“, begründet Gönül Holz die Aktion der Türkisch Islamischen Gemeinde für die Opfer der großen Flächenbrände in der Türkei. Viele Menschen stehen mittellos vor dem Nichts. „Die Bilder der Brandbekämpfung im Süden des Landes haben wir alle noch vor Augen“, springt ihr Turan Önder bei einem Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten bei. Er ergänzt aber noch eine weitere Katastrophe, die sich am Schwarzen Meer ereignet hat. Starkregen hat hier zu überfluteten Städten und Dörfern gesorgt. Den Menschen geht es ähnlich, wie den Brandopfern im Süden, obwohl deren Schicksal in den Medien nicht so publiziert wurde. Holz hat Aufnahmen zugeschickt bekommen, die das ganze Ausmaß der Verwüstungen zeigen.

Man wollte helfen, war der türkischen Gemeinde in Lauda schnell klar. In der dortigen Moschee sind knapp 200 Mitglieder aktiv. Bereits nach dem großen Erdbeben 1999 in Istanbul hatte der Verein, in dem sich die türkisch islamische Gemeinde organisiert hat, Hilfslieferungen in die Türkei organisiert. Das will man auch jetzt wieder machen und fordert die Bevölkerung des Main-Tauber-Kreises auf zu spenden.

„Wir haben in der Gemeinde schon Geld und Sachspenden gesammelt, aber das reicht bei weitem nicht aus“, führt Gönül Holz aus. Sie hat sich mit der Frachtabteilung der Turkish Airlines in Frankfurt in Verbindung gesetzt und den kostenlosen Transport der gespendeten Güter in die Katastrophengebiete erreicht. „Das ging ganz unkompliziert, denn ich hatte noch Kontakte von der Aktion 1999.“ Man habe ihr sofort die Unterstützung zugesagt und auch von Seiten des Türkischen Halbmondes, der islamischen Variante des Roten Kreuzes, wurde die Zusage gegeben, sich um die Verteilung der Hilfsgüter und Geldspenden unbürokratisch und kostenfrei zu kümmern.

„Für die Geldspenden können wir auch Spendenquittungen ausstellen“, ergänzt Turan Önder. Zusammen mit Gönül Holz, Murat Yilderim und Gönül Üsel fühlt er sich verantwortlich für die Sammelaktion. An den Sonntagen, 22. und 29. August, will man von 14 bis 18 Uhr vor der Geschäftsstelle des DRK Kreisverbandes in Tauberbischofsheim, Mergentheimer Straße 20, sammeln. „Wir suchen alles, was eine normale Familie so braucht. Egal ob Kinderkleidung oder Haushaltsausstattung, alles wird benötigt“, erklärt Holz. Doch auch elektronische Geräte können gespendet werden. Aktuell fehlen Powerbänke für Handys oder Kleingeräte für den Haushalt, weiß Gönül Holz aus Gesprächen mit Betroffenen vor Ort.

Die Türkisch Islamische Gemeinde hofft auf eine große Spendenbereitschaft der Bevölkerung. Unter dem Motto „Jeder für Jeden“ könne jeder ein kleines Stück dazu beitragen, die Not der Menschen in der Türkei zu lindern, die aufgrund der Brände und Überschwemmungen alles verloren haben. „Uns geht es hier so gut, da wollen wir gerne etwas abgeben“, dagt Gönül Holz. Der Weitertransport der gesammelten Gegenstände nach Frankfurt ist schon organisiert, sodass auch schnell gehandelt werden kann. „Die Menschen brauchen die Hilfe jetzt.“