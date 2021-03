Main-Tauber-Kreis. Homeoffice, Home-Schooling, virtuelle Fortbildungen: Videokonferenzen bieten in Zeiten wie diesen viele Vorteile. Doch wenn die Routine noch fehlt, dann kommen Fragen auf: Wie geht das mit der Technik? Kriegt man das überhaupt hin?

In einem interaktiven Workshop mit Coach Marieluise Noack lernen Interessierte, souverän an Videokonferenzen teilzunehmen. Anhand der Plattform „Zoom“ erklärt Noack, wie man sich vorbereitet, einem Meeting beitritt und Funktionen wie Chat, Arbeitsgruppen und Umfragen nutzen kann. Am Ende werden die Teilnehmer auch wissen, was sich hinter dem Begriff „Breakout-Session“ verbirgt. Die Erfahrungen aus dem Workshop mit „Zoom“ können auf andere Konferenzsysteme übertragen werden.

Der Workshop findet am 8. April von 9 bis 11 Uhr online statt. Eine Anmeldung ist unter https://eveeno.com/PerspektiveJOBAuftritt erforderlich. Ansprechpartnerin für weitere Informationen ist Hannelore Frank von der Kontaktstelle Frau und Beruf unter Telefon 07131/3825333. Die Einwahldaten zum Portal werden mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt.

Veranstalter sind die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, das Regionalbüro für berufliche Fortbildung und die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken.