Main-Tauber-Kreis. Ein Online-Vortrag „Gute Beziehungen entstehen durch wertschätzende Kommunikation“ findet am Montag, 10. Mai, um 19.30 Uhr mit Rita Reichenbach-Lachenmann statt. Veranstalter sind die Landfrauen Main-Tauber. Immer wenn Menschen zusammenkommen, treffen ganz verschiedene Persönlichkeiten aufeinander. Jeder Mensch hört anders, nimmt anders wahr, reagiert anders. Schnell entsteht ein Missverständnis: der eine sagt etwas und beim anderen kommt es anders an, als es gemeint war. Bei diesem Vortrag werden folgende Aspekte behandelt: Wie kann Verstehen und Verstanden werden, besser gelingen? Was sind die Merkmale einer wertschätzenden, klaren Kommunikation? Voraussetzungen ist ein Laptop mit Internetanschluss, Kamera, Mikrofon oder Headset. Für Landfrauen ist die Teilnahme kostenlos, für Nichtmitglieder entstehen Kosten. Bei der Anmeldung ist die Adresse anzugeben und ob man Landfrauen-Mitglied ist. Anmeldungen bis spätestens 5. Mai unter landfrauen2014-mtk@gmx.de.

