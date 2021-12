Online-Seminar für Landwirte

Main-Tauber-Kreis. Der Informationsabend „Aktuelles aus dem Pflanzenbau“ mit Fortbildung zur Pflanzenschutz-Sachkunde findet am Donnerstag, 13. Januar, statt. Die Veranstaltung wird am Mittwoch, 19. Januar, wiederholt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Im Rahmen des Vortrags werden aktuelle Themen aus den Bereichen Bodenbearbeitung, Düngung und Wasserschutz, Sortenwesen, Zwischenfrüchte sowie Pflanzenschutz bearbeitet.

Angesprochen sind alle interessierten Landwirtinnen und Landwirte, besonders alle sachkundepflichtigen Pflanzenschutzmittelanwender.

Aufgrund der Pandemie bietet das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis zusammen mit dem Verein Landwirtschaftlicher Fachbildung Main-Tauber (vlf) die alljährlichen Pflanzenbauabende erneut nur als Online-Veranstaltungen an.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Betriebs- und/oder Wohnsitz im Main-Tauber-Kreis beziehungsweise mit Flächenbewirtschaftung im Landkreis können sich die Veranstaltung als zweistündige Fortbildung zur Pflanzenschutz-Sachkunde anerkennen lassen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass ab Samstag, 1. Januar, für altsachkundige Pflanzenschutzmittelanwender (Startdatum 1. Januar 2013) wieder ein neuer Drei-Jahres-Zeitraum für die Sachkundefortbildungen beginnt.

Der Registrierungslink für die Veranstaltung kann beim Landwirtschaftsamt per E-Mail an lwa-veranstaltung@main-tauber-kreis.de angefordert werden. Alle Informationen zum Einstieg in das Webex-Event werden vor dem Termin per E-Mail zusammen mit dem Registrierungslink mitgeteilt.