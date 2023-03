„Ohne Euch wäre die Tafel nichts“

Lauda-Königshofen. Mit einer Feier für die Mitarbeiter und Verantwortlichen des Fördervereins hat das Diakonische Werk im Main-Tauber-Kreis als dessen Träger das 15-jährige Bestehen der Tafel Lauda-Königshofen begangen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am 1. April 2008 war damals offizieller Start nach der logistischen Vorbereitung. Im Rahmen des Festes würdigte Tafel-Bereichsleiterin Katrin Beuschlein das teilweise jahrzehntelange Engagement vieler Ehrenamtlicher, die mitunter von Beginn an an Bord sind.

Nach einer Führung durch die Distelhäuser Brauerei mit anschließender Einkehr im angeschlossenen Gasthaus erhielten alle Mitarbeiter kleine Präsente sowie einige von ihnen Urkunden für ihre langjährige Tätigkeit. Es sei schön zu sehen, dass sich die einzelnen Teams nun alle einmal begegnen, was im Arbeitsalltag so nie vorkomme, sagte Beuschlein. „Vielen Dank für all Ihr gelebtes Engagement.“

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Tennis Für die Turnierersten geht es nun weiter Mehr erfahren

Der erste Mietvertrag für den Tafelladen in Lauda sei auf den 1. April 2008 datiert, 2015 ein Umzug in neue Räumlichkeiten in der Josef-Schmitt-Straße erfolgt, resümierte sie. Laudas Tafelladen sei insofern sehr besonders, da er als einziger in der Region neben Lebensmitteln eine Kleider-, Haushaltswaren- und Spielzeugecke beherberge.

„Die Tafel ist eine sehr wichtige Einrichtung, die vielen Menschen aus unserer Region Unterstützung bietet – die ohne Euch aber nicht existieren könnte“, lobte Beuschlein. Seitens der eingeladenen Gäste sprach Grünsfelds Bürgermeister Joachim Markert – stellvertretend auch für seine verhinderten Amtskollegen der umliegenden Gemeinden. Tafelarbeit sei vor allem in den letzten Jahren sicher nicht immer leicht angesichts von Pandemie, zunehmenden Flüchtlingsströmen – und all dies bei rückläufigem Wareneingang. Aber „dass Sie das seit teilweise 15 Jahren machen zeigt, dass Sie es gerne tun“, betonte er.

Für 15 Jahre Engagement ehrten Katrin Beuschlein und Fördervereinsvorsitzende Christine Lurz Susanne Appel, Beate Blumenstock und Hannelore Zeier, sowie Gertrud Boht und Hannelore Hintzsche (abwesend). Urkunden für zehn Jahre Mitarbeit erhielten Maria Fleckenstein, Doris Reinhard, Helmut Wenz, Paul Dosch und Brigitte Hehn.