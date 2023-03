Main-Tauber-Kreis. Zwölf Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima fand am Atomkraftwerk in Neckarwestheim eine Demo gegen Atomkraft und für die Energiewende statt. Mit dabei waren auch Mitglieder der ÖDP aus dem Main-Tauber-Kreis, die symbolisch die Kernkraft zu Grabe trugen. Am 15. April sollen die drei in Deutschland noch laufenden Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Bild: Ute Göggelmann

