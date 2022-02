Oberlaudaer "Rootzen" planen virtuelle Fremdensitzung

Oberlauda. Die Stimmung ist zwiespältig. Einerseits fiebern die Mitglieder der Narrengesellschaft „Öwerlaüdemer Rootz“ der Prunksitzung entgegen, andererseits hat Corona die Fastnachter noch immer fest im Griff. Nach der eigentlichen Jubiläumssaison zum 66-jährigen Bestehen im vergangenen Jahr wird es auch diesmal nichts mit einer „normalen Fastnacht“. Für ein paar Unerschrockene ist das aber kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Das Team um Präsident Holger Ebert und die beiden „Auguste“ Fabian Bayer und Benjamin Ambach lässt sich von der Pandemie nicht unterkriegen.

„Wir waren so erwartungsvoll am 11.11. in die Kampagne gestartet“, erzählt Fabian Bayer. Mit einem Eröffnungsvideo, bei dem Bürgermeister Dr. Lukas Braun in die Gepflogenheiten der Oberlaudaer Narretei eingeführt worden war, ging es los. Doch aus den erhofften Lockerungen und den geplanten Veranstaltungen wurde nichts.

Dass die Rootzen niemand klein kriegt – auch eine Pandemie nicht – wollen sie am Fastnachtsamstag unter Beweis stellen. „Es wird zwar keine Fremdensitzung vor großem Publikum geben, aber zumindest Büttenreden und Tänze.“

Geplant ist das Event als Live-Stream, das Corona-konform aus der Halle in Oberlauda gesendet wird. Damit dürften die „Rootzen“ auch die einzigen in der Region sein. Dass nicht zu viele Leute gleichzeitig in der Halle sind, darauf achten die Verantwortlichen sehr penibel.Und es gibt noch eine Besonderheit: die Macher wollen über die sozialen Medien mit dem Publikum vor dem Bildschirm zu Hause interagieren – per Facebook, Instagram oder auch per Mail.

Musik, Tanz und Bütt

Die Online-Fremdensitzung am 26. Februar soll dem Pendant in der Halle, das am vergangenen Freitag geplant gewesen war, in nicht viel nachstehen. „Versucht wird, die Veranstaltung mit klassischen Programmpunkten zu füllen“, so Bayer. Die Tänze der Kinder- und der Jugendgarde sollen schon im Vorfeld gedreht werden, um sie dann ins Programm einzubauen.

Die Musikkapelle wird sich nicht nur mit dem Narrhalla-Marsch präsentieren und die Guggenmusiker sind mit einigen Stücken ebenfalls mit von der Partie.

Als „Auguste“ werden Benjamin Ambach und Fabian Bayer zu erleben sein, als „Amigos“ sorgt die Truppe um Präsident Holger Ebert für Spaß. Selbst Büttenreden sind vorgesehen. Mit Helmut Schmitt sorgt der „Volapük“ ebenso für Lokalkolorit wie die beiden „Ex-Stadträte“ Kurt Breitenstein und Werner Kilb bei ihrer Doppelbütt. Bei Niklas Hellinger wird’s zudem musikalisch.

Zwar wird es keine Besuche von Gastabordnungen geben, aber weil die „Rootze“ und die NG „Strumpfkapp ahoi“ aus Lauda immer bei der jeweils anderen Fremdensitzung vertreten sind, ist wohl mit einem Beitrag aus der Eisenbahnerstadt zu rechnen.

Aufgepeppt wird das Spektakel durch verschiedene Einspieler lokaler Prominenz. Dabei werden neben Bürgermeister Lukas Braun auch die beiden Pfarrer Ralph Walterspacher und Stefan Märkl vor der Kamera stehen. Und die Fränkischen Herolde, die sonst immer bei der Sitzung dabei sind, sollen per Clip zu sehen und zu hören sein.

„Wir halten uns beim Programm quasi an den normalen Ablauf“, berichtet Bayer, der zusammen mit Amberg auch als Co-Moderator fungiert. Einzige Ausnahme: Es wird keine Vorstellung des Prinzenpaares geben.

Die „fastnachtlichen Signale“ kamen bereits im letzten Jahr gut an. Waren es damals vier vorproduzierte Videos, mit denen man die Mitglieder und die Fastnachter in der Region begeisterte, sorgt nun der Stream für närrische Stimmung. Ob die Reichweite dann wieder so groß sein wird? Vor einem Jahr kamen Klicks aus der ganzen Welt, darunter auch aus China, der Schweiz und den USA.

Warum betreiben die „Rootzen“ den Aufwand und stellen eine virtuelle Prunksitzung auf die Beine, mit professioneller Unterstützung der Technik? „Es ist schon ein bisschen närrische Verrücktheit mit dabei“, lacht Bayer und verweist auf den Spaß, den allen dieses Event macht. „Wir wollen den Leuten etwas bieten. Nichts zu tun, kommt für uns gar nicht in Frage.“ Deshalb läuft seit Dezember die Grobplanung, „als klar war, dass auch 2022 kein normaler Fasching möglich ist“. In die Feinjustierung stieg man im Januar ein. Die ersten Proben und Drehs fanden bereits statt.

Am 26. Februar um 19.45 Uhr startet der Stream, bevor es um 20.22 Uhr – passend zur Jahreszahl – ins närrische Vergnügen geht. Die Hoffnung der Macher: „Das Online-Projekt soll genauso toll und cool werden wie eine Fremdensitzung in der Halle.“