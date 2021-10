Bei den Guggenmusikern der „Säüboochklopfer Öwerlaude“ wird wieder eifrig geübt. Am 16. Oktober steht eine öffentliche Probe in den Weinbergen an.

Oberlauda. Guggenmusik an Fasnacht darf in Oberlauda seit Jahren nicht fehlen. Das sehen auch die Musiker um die beiden Frontmänner Fabian Bayer und Patrick Dierauf so. Sie sind froh, dass man sich nun wieder zur Probe treffen kann und freuen

...