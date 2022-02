Oberlauda: „Rootzen” haben Humor nicht verloren

Oberlauda. Der Krieg in der Ukraine stellte zwar alles noch einmal in Frage, aber letztendlich setzte sich der Entschluss durch: Wir machen es. Die Bühne erstrahlte in Blau und Gelb, den Farben der Ukraine. Präsident Holger Ebert betonte es gleich zu Anfang, man wolle ein Zeichen setzen für Selbstbestimmung, Freiheit und Meinungsfreiheit, Auseinandersetzung mit geschliffenen Worten, ohne Pulver und Blei.

Technisch bestens vorbereitet

Technisch hatte sich die NG in Zusammenarbeit mit Frank Thoma bestens vorbereitet, die Gruppenauftritte wurden als Video eingespielt, wie zum Beispiel die Tuschs und Beiträge der Musikkapelle unter der Leitung von Maximilian Mohr. Lediglich die Einzelauftritte waren wirklich live, und immer hatte man die jeweils gütigen Verordnungen zur Corona-Pandemie im Auge. Selbst die Orden und Geschenke wurden nicht persönlich überreicht, sie standen auf einem kleinen Tischchen zur Mitnahme bereit.

„749 Tage fasnächtlicher Dauerfrust ist beendet“, so Holger Ebert nach dem Einzug. Die „Auguste“ Fabian Bayer und Benjamin Ambach beobachteten im weiteren Verlauf den freigeschalteten Chat, informierten immer wieder über den aktuellen Stand der Dinge und hatten dabei wirklich nur Erfreuliches zu berichten.

Stefan Schulz und die Strumpfkappen aus Lauda durften natürlich nicht fehlen, und das „Prinzenpaar“ Elfriede und Karl-Frieder betonte, dass sie besonders gerne nach Oberlauda kommen, daheim finde ja keine Fremdensitzung statt.

Keine Fremdensitzung ohne die Fränkischen Herolde aus Kützbrunn, diesmal per Außenaufnahme zugeschaltet. Holger Ebert lud die Dirigentin Melanie Neckermann als Prinzessin für die nächste Kampagne ein. Den Prinzen könne sie sich ja noch aussuchen.

Wo sonst die Zuschauer und Zuhörer dicht gedrängt sitzen, hat sich in diesem Jahr die Technik ausgebreitet. Die Online-Fremdensitzung der Narrengesellschaft Oberlauda präsentierte sich unter vollkommen anderen Umständen. © Reinhard Haas

Zwischenzeitlich hatte Holger Ebert noch Verstärkung durch seinen Sohn Jonah bekommen. Beide kündigten Jannik Bamberger an, der Geschichten von einer ganz anderen Seite des Präsidenten erzählte, erlebt bei einem gemeinsamen Wanderurlaub im Sommer. Wandern in den Bergen? Wenn es doch Gondeln gibt?

Die Kindergarde ist der Samen der NG. Als Leichtmatrosen waren die Mädels und Jungs auf Walfang, leichtfüßig und einfach sehr gut. Sie waren nicht nur selbst stolz auf ihre Leistung, auch die Trainerinnen Diana Ebert und Martina Mohr durften es sein.

Holger und Jonah Ebert mit einer Doppelbütt und jeder Menge Gegensätzlichkeiten in einer Familie –sie schenkten sich beide nichts. Klarer Generationenkonflikt. Da sind anscheinend in der Familie noch einige Gespräche nötig.

„Öwerlaude förscht“ als Motto und mit Erinnerungen an früher, als alles irgendwie noch besser war. War es das? Die Ex-Stadträte Kilb und Breitenstein fragten sich, was denn ein Corona-Impfstoff überhaupt sei. Beeinflusste er sie eventuell so weit, dass sie manchmal die falsche Partei gewählt oder ein einem Fall diese sogar gewechselt hatten? Gibt es noch Welpenschutz für Bürgermeister? Hier gelte es jedoch abzuwarten, bis die „notorischen Leserbriefschreiber“ aus ihrem Winterschlaf erwachen.

Die „Begriffsbeeinflussung“ in der deutschen Sprache treffe die Zigeuner aus Oberlauda besonders hart. Was soll daraus noch werden? Gendern überall, nicht jedoch im Rathaus Oberlauda. Hier gebe es schon seit Jahrzehnten ein „Unisex-Klo“.

Stimmung auch online

Die „Säubochklopfer“ wieder in Aktion, unter der Leitung von Fabian Bayer auch online ein Stimmungsgarant und mit dem Zusatzeffekt, dass der Präsident sie nach ihrem Auftritt mit einem Fingerschnippen einfach wegzaubern konnte.

Niklas Hellinger erinnerte daran, dass Oberlauda einmal mehr Vorreiter in Sachen Fasnachtstechnik sei, ja fast schon weltweit agiere. Sein Urlaub in Schweden in menschenleeren Landschaften begann in überfüllten Bussen, Platzmangel im Basiscamp und Stress statt Erholung. Was war ihm sonst noch aufgefallen? Engpässe beim Klopapier und den Nudeln, kein Bier aus Distelhausen beim Rewe, allerdings nicht immer durch Corona bedingt. Kommt ein Stadtstrand am Volpük-Platz in Oberlauda mit Bar und Kneippbecken im vorbeifließenden Bach? Der Radweg dorthin wird schon gebaut und soll er tatsächlich bis Heckfeld weitergeführt werden, aber wer wolle denn schon unbedingt mit dem Fahrrad dorthin fahren?

Fasnachtsvirus am stärksten

Ein Video zur Entstehung des diesjährigen Ordens bewies, dass ein richtiger Virus bei einem Narren schwer nachweisbar sei, überlagere das närrische Virus doch alle möglichen Ergebnisse. Fazit: „Kein Virus ist stärker als das Fasnachtsvirus“.

Holger Ebert und die Vorsitzende Andrea Sack zur Besuch im Rathaus beim Bürgermeister mit dem Vorsatz, nichts anzustellen, aber versprochen wurde nichts. Doch den Rathauschef musste man erst suchen . . . Es gab zumindest den Jahresorden, wie auch bei den Pfarrern Ralph Walterspacher und Stefan Märkl, die man „zufällig“ im Pfarrhof angetroffen hatte. Diese beiden freuten sich besonders über den Orden in Zeiten, in denen der katholischen Kirche nicht so oft Orden überreicht werden.

Gewissenloser „Staatsmann“

Auch die Auguste hatten ihren Auftritt, nicht nur im World-WideWeb. Auf die Video-Kampagne des Vorjahres folgte nun die Online-Narretei.

Und was war dazwischen sonst noch so passiert? Der FV versuchte es mit einem Sportfest im Sommer, Oberlauda hat eine neue Webseite und jenseits des Tellerrandes gab es eine Bundestagswahl mit etwas überraschendem Ergebnis und natürlich die Situation in der Ukraine, ausgelöst von einem gewissenlosen „Staatsmann“.

Der Wunsch wäre, eine friedliche Fasnacht zu feiern, ohne Hass und Hetze. Trump ist weg, es wird keine Mauer mehr zwischen Mexico und den USA gebaut, die „Amigos“ können also wieder reisen – und schon waren sie da in der Panikzentrale von Rudi Wartha in Lauda. Sie wollten unbedingt Rollen beim nächsten „Tatort“ ergattern und hatten Glück. Rudis Connections sicherten ihnen Auftritte in Hollywood im nächsten „Planet der Affen, Teil 6“.

Geschunkelt durfte auch werden, daheim, im kleinen Rahmen, die Musik dazu lieferte die Musikkapelle Oberlauda. Inzwischen waren immer mehr Grüße eingegangen. Einer davon stammte von Christiane Dees, die sich zurzeit in Japan aufhält, und da darf man dann schon einmal acht Stunden Zeitunterschied berücksichtigen.

Die Jugendgarde mit dem Marschtanz im neuen Outfit überzeugte auf der ganzen Linie. Die tänzerische Zukunft der Rootzen konnte mit den Trainerinnen Sina Mohr und Julia Gruber eine gelungene Premiere auf das Parkett legen. Bei einer „normalen“ Sitzung wären sie sicher nicht ohne Zugabe von der Bühne gegangen.

Auch der Volapük (Helmut Schmitt) ist aus seiner pandemischen Schockstarre erwacht. Und nichts war ihm entgangen. Das letzte Prinzenpaar stammte aus Heckfeld, Merkel ist abgetreten, weil es in Oberlauda keine Fasnacht gibt, und sogar Greta Thunberg habe das Lachen verlernt. Der Volapük-Platz habe sich jeden Samstagfrüh zum Faulenzerplatz entwickelt. Das bringe aber automatisch auch ein Entsorgungsproblem mit sich.

„Eingeschlafener Verein“

Die Freiwillige Feuerwehr Oberlauda sei jetzt ein Löschzug der Laudaer Wehr mit Zusatz „e. V.“ (eingeschlafener Verein). Oder wie war es einem Rootz nach einer zweifelhaften Mopedreparatur ergangen? Das Moped war ohne Einverständnis des Besitzers einfach verkauft worden.

Neues aus der ganzen Welt konnte auch noch vermeldet werden. Zu Grüßen aus ganz Deutschland und von vielen benachbarten Gesellschaften gesellten sich sogar noch welche aus Mexico.

Gelungene Veranstaltung

Die Dankesworte des Präsidenten galten allen, die zur Realisierung beigetragen hatten.

Das Abschlussbild zeigte schließlich auch, wie viele Narren tatsächlich vor Ort waren.

Es war eine denkwürdige Fremdensitzung unter ebenso denkwürdigen Umständen, aber eben den Umständen entsprechend eine gelungene Veranstaltung mit dem Beweis, die Rootzen haben den Humor nicht verloren.