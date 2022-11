Oberbalbacher feierten ihre Kärwe

Oberbalbach. Traditionell feierten die Oberbalbacher ihre Kärwe. Organisiert wurden Feier und Hammeltanz von der örtlichen Musik- und Feuerwehrkapelle unter Regie des Vorsitzenden Christian Ernst. Für die passende Musik sorgten die Balbachtaler Musikanten unter Leitung von Manfred Suppinger und Roland Hofmann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einem Festzug marschierten am Sonntagvormittag die Organisatoren und die Tanzpaare zum Anwesen des bislang amtierenden „Hammelpaares“ Christa und Hermann Zenkert. Von dort zogen alle gemeinsam zur Turn- und Festhalle. Auf deren Vorplatz fand der Hammeltanz statt, an dem 21 Paare teilnahmen. Mit dabei war auch „Hammelschäfer“ Otto Hay aus Löffelstelzen, der bereits über 50 Jahre die Kärwe in Oberbalbach begleitet.

Als „Bloozknechte“ fungierten Moritz Knab und Joshua Renner, die an die Teilnehmer und zahlreichen Zuschauer Getränke verteilten, während die Paare im Kreis zur Musik marschierten und dabei einen Blumenstrauß abwechselnd weiterreichten.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Brauchtum Die Warterei hat sich gelohnt Mehr erfahren Jugendabteilung des SV Pülfringen Sandra und Hermann Haberkorn siegten Mehr erfahren Am Samstag, 12. November Böhmischer Konzertabend Mehr erfahren

Als der Wecker rasselte, hatten diesen Daniela und Karsten Dürr in ihren Händen. Damit standen sie als Oberbalbacher „Hammelpaar 2022/23“ fest.

Im Anschluss wurde in der fast komplett gefüllten Turn- und Festhalle zünftig miteinander gefeiert. Dabei sorgten die Balbachtaler Musikanten für gute Stimmung und Unterhaltung. pdw