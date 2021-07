Noch kein Schlussstrich

Jetzt ist der Knopf dran. Der Gemeinderat wird die Suche nach einem Alternativstandort für die Bodenaufbereitungsanlage einstellen. Zumindest was das offensive Agieren angeht. Erstmal Strich drunter.

Ein endgültiger Schlussstrich unter das Thema, das den Ort Gerlachsheim in zwei Lager teilt, ist damit aber noch nicht gezogen. So schnell wird es den auch nicht geben. Zu unterschiedlich sind die Vorstellungen und Wünsche, die aufeinanderprallen – und zu tief derzeit auch die Gräben zwischen den Parteien.

Seit mehreren Jahren erhitzt der Bau die Gemüter. Verständlich, dass die Anwohner eine solche Anlage, die mit erheblichem Lkw-Verkehr in der engen Ortsdurchfahrt von Gerlachsheim einhergeht, sich nicht gerne vor die Nase setzen lassen. Und auch ihr Kampf mit allen rechtlichen Mitteln ist nachvollziehbar. Verständlich ist auch die Enttäuschung, dass man trotz massiver Intervention und zahlreicher Vorschläge für einen Alternativstandort kein positives Ergebnis erzielen konnte. Dass die Nachbarkommunen nicht mit wehenden Fahnen winken und die Anlage zu sich holen wollen, sollte aber auch einleuchten.

Es wurden Fehler gemacht, die nun nicht mehr heilbar sind. Von allen Seiten. Vor allem die Verdreifachung der Anlieferungsmenge von 50 000 auf über 150 000 Tonnen, die am Gemeinderat vorbei erhöht wurde, wiegt schwer. Doch hat es in all der Zeit nie die Chance auf einen Kompromiss gegeben, mit dem alle hätten leben können – Anwohner und Konrad Bau? Hätten nicht beide Seiten mehr aufeinander zugehen müssen? Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Der Bau der Anlage ist weit fortgeschritten. Das müssen die Bürger akzeptieren.

Trotz des Scheiterns aller Lösungsvorschläge wurden die Gerlachsheimer nicht im Stich gelassen, ihre Sorgen ernst genommen. Das werden sie auch weiterhin. Mit der Zusage, die Emissionen zu kontrollieren, hat man ein Auge auf die Anlage.