Nikolaus füllt Stiefel

Lauda. Den Kindern will die Freiwillige Feuerwehr eine Freude machen. Mit einem prall gefüllten Nikolausstiefel soll die Corona-Zeit etwas erleichtert werden. „Die Kleinsten haben in den letzten Monaten seit Beginn der Corona-Pandemie sehr leiden müssen“, sagt Jochen Klingert, der stellvertretende Abteilungskommandant der Abteilung Lauda der Freiwilligen Feuerwehr. Daher hatten sich die Kameraden etwas überlegt. Und so bieten sie eine Nikolausstiefel-Aktion an. Gerne hätten sie auch einen Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt. „Aber eine aufwendige Organisation in aktuell sehr unsicheren Zeiten haben wir doch nicht gewagt.“

Bis zum 3. Dezember können die Stiefel jeweils von 18 bis 20 Uhr im Feuerwehrhaus in Lauda, Becksteiner Straße, abgegeben werden. „Der Nikolaus füllt die Stiefel und liefert sie am 6. Dezember an die Kinder aus“, so Klingert. Als Weihnachtsmann verkleidet werden die Mitgliedern der Wehr die Schuhe dann überreichen – zusammen mit ein paar guten Wünschen und natürlich coronagerecht, wie der Feuerwehrmann betont. Die Eltern haben auch die Möglichkeit, aus dem goldenen Buch lobende oder wenn nötig auch mal mahnende Worte an ihre Sprösslinge richten zu lassen.

Nüsse, Äpfel und Mandarinen sowie etwas Süßes gehören für Klingert in den Stiefel. Die Eltern können auch bereits gefüllte Exemplare abgeben, etwa bei Allergien der Kinder. Ergänzt wird der Inhalt mit kleinen Geschenken der Feuerwehr. Denn für die Floriansjünger ist das auch eine Aktion, für die ein Kostenbeitrag erhoben wird, um Nachwuchs für die Jugendwehr zu gewinnen.

Wie viele Stiefel sie füllen müssen, wissen die Feuerwehrleute noch nicht. Klingert rechnet mit rund 50 Anmeldungen, die aus Lauda, aber auch dem ganzen Stadtgebiet kommen könnten. Doch egal wie groß der Ansturm sein werde, er sei zu bewältigen. „Unsere größte Befürchtung ist jedoch, dass am Montag beim Verteilen ein Einsatz dazwischen kommt.“ Die Resonanz bei der Bevölkerung sei durchweg positiv, freut sich der stellvertretende Abteilungskommandant. Und wenn die Kinder mit einem Strahlen ihre Stiefel wieder in Empfang nehmen, sei das wichtigste Ziel erreicht.

Informationen zur Aktion gibt es beim Kommandanten Klaus Jockel unter klaus.jockel@ff-lk.de sowie bei Jochen Klingert, Telefon 0170/6339110 oder unter jochen.klingert@ff-lk.de per Mail. dib