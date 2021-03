Gerlachsheim. Nun ist es also soweit: Das Regierungspräsidium Stuttgart hat im Hauptsache-Verfahren die beiden noch bestehenden Widersprüche gebührenpflichtig abgewiesen. „Wir könnten nun zwar beim Verwaltungsgericht Stuttgart Klage dagegen einreichen“, heißt es in einer Pressemitteilung der ursprünglich 13 Widerspruchsführer, von denen zuvor einige – unter Protest – aus finanziellen Gründen ihren Rückzug angetreten hatten. „Diese Klage hätte aber, nachdem dasselbe Gericht bereits in dem von der Firma angestrengten Eilverfahren gegen uns entschieden hat, offensichtlich keine Chance.“ Damit sei für Konrad Bau die Baugenehmigung nun endlich wasserdicht.

Mit ihrem Baubeginn habe die Firma die neue Stuttgarter Entscheidung bereits Wochen vorweggenommen. Von Anfang an sei das Projekt Aufbereitungsanlage durchgezogen worden. Erst habe man mit Fehlinformationen die Bevölkerung versucht zu täuschen, heißt es in der Stellungnahme. Es sei zu Protesten gegen die extra für das Projekt in Angriff genommene B-Plan-Änderung gekommen. Doch diese Proteste habe man abgetan und ignoriert.

Als der Gemeinderat die B-Plan-Änderung durchgewunken hatte, sei er aus dem weiterenGeschehen ausgeklammert worden. An ihm vorbei, mitgetragen vor allem vom damaligen Bürgermeister, sei vom Landratsamt Main-Tauber, über die verdreifachte Abfallmenge und auf 31 Abfallarten aufgestockt, die BImSch-Genehmigung erteilt worden.

„Kurzsichtige Gerichte“

„Kurzsichtige Gerichte, ein ineffektiver Petitionsausschuss und beharrungswillige Behörden in Landratsamt und RP wollten die Belange der Bevölkerung nicht zur Kenntnis nehmen“, schreiben die Widerspruchsführer weiter. Die einmal getroffene „bürgerfeindliche Entscheidung“, diese „aufgeblähte Anlage“ direkt hinter Gerlachsheim zu bauen, sei gnadenlos durchgeschoben worden. „Wir haben es gewagt, Widerstand zu leisten. Das hat uns insgesamt über 35 000 Euro gekostet, die von Mitgliedern der Bürgerinitiative für ein lebenswertes Gerlachsheim privat aufgebracht wurden. Gehör fanden wir so gut wie nicht. Wir haben zwar – auch infolge unseres Widerstandes – einen anderen Gemeinderat und einen neuen Bürgermeister, verhinderten die Aufbereitungsanlage aber nicht.“

Manche Gerlachsheimer würden nun erst einmal resignieren. Aber ob das Unternehmen dauerhaft Freude am Betrieb der Anlage haben werde, sei dahingestellt. Wie groß die Belastung für Ort und Bewohner sein werde, habe man bereits spüren können, als fast zwei Wochen lang alle paar Minuten mit Bodenaushub beladene Lkw durch den Ort in Richtung Weinberg gefahren seien: „Dieser Verkehr ist gefährlich, unerträglich laut, bringt Erschütterungen und macht die Ortsdurchfahrt zu einer Dreckspur.“

Für Gerlachsheim bedeute das Ganze eine „niederschmetternde Ohnmachtserfahrung“. Eine einmal getroffene, „offensichtlich falsche Entscheidung und Entwicklung“, werde nicht mehr revidiert. Einsicht der Behörden sei nicht zu erwarten und – schon gar nicht deren Umkehr. Um die BImSch-Genehmigung aufrechterhalten zu können, missachte man ein von der Bürgerinitiative eingereichtes Lärm-Gutachten, bediene sich ganz und gar unzutreffender Verkehrszahlen.

„Aus Sicht der Bevölkerung war der Vorgang ein über fünf Jahre dauerndes Spiel mit gezinkten Karten. Dabei auf der Strecke geblieben sind wir Bürger. Der eigentliche Gau steht Gerlachsheim aber erst noch bevor, wenn die Anlage auf die genehmigte Tonnage von 155 000 Tonnen hochgefahren sein wird. Es sei denn, es fände sich noch eine Lösung im Sinne eines vollständigen Umzugs an einen alternativen Standort“, heißt es abschließend in der Erklärung. pm