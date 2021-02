Gerlachsheim. Der Landtagskandidat der SPD, Anton Mattmüller, tauschte sich in einer Video-Konferenz mit Vertretern der „Bürgerinitiative für ein lebenswertes Gerlachsheim“ aus, deren Ziel es seit Jahren ist, die in dem Lauda-Königshofener Stadtteil geplante Bodenaufbereitungsanlage zu verhindern.

Nachdem Josef Seubert von der Initiative den aktuellen Sachstand erläutert hatte, diskutierten die Teilnehmer über die Auswirkungen, die eine solche Anlage hätte. Dabei herrschte Einigkeit darüber, dass die geplante Abfallaufbereitungsanlage unzumutbar für eine Gemeinde wie Gerlachsheim sei: „Wir sind wirklich verzweifelt. Wenn die gigantische Anlage wie geplant in Betrieb geht, wird das gesundheitliche Folgen für die Bürger haben. Das kann die Zukunft von Gerlachsheim ruinieren“ so Seubert.

Auch Mattmüller sparte nicht mit deutlicher Kritik, wie die SPD in einer Pressemitteilung schreibt: „Der ganze Prozess stinkt bis zum Himmel. Ausbaden müssen es nun Bürgermeister Braun und vor allem die Gerlachsheimer Bürger.“

Mattmüller, der das Thema schon länger verfolgt, ging dabei auf die Begebenheiten vor Ort ein: „Wir haben in Gerlachsheim ein wunderschönes Kloster, das gerade erst renoviert wurde. Dazu kommt die enge Hauptstraße, die eine einspurige Engstelle aufweist. Wenn dort alle drei bis fünf Minuten ein Lkw durchfährt, ist Gerlachsheim schon nach kurzer Zeit nicht mehr wiederzuerkennen.

“ Politisch gesehen könne er nicht verstehen, wie der Landkreis auf der einen Seite Millionen in das Kloster Bronnbach investieren könne, nur um an anderer Stelle ein frisch saniertes Kloster der hohen Abgas- und Dreckbelastung auszusetzen. Mattmüller weiter: „Nur, weil etwas juristisch haltbar ist, heißt das nicht, dass es auch das Beste für die Menschen vor Ort ist.“ Ihm fehle schon länger die menschliche Komponente in vielen Bereichen der Politik. „Gerade im ländlichen Raum braucht es flexible, perspektivische und vor allem bürgerfreundliche Lösungen. Egal ob in der Schulpolitik, beim Tauberbischofsheimer Hallenbad, der Westfrankenbahn-Causa im Umpfertal oder hier in Gerlachsheim – Politik nach sturem, kurzfristigem Betriebswirtschaftsdenken wird den Landkreis auf lange Sicht ausbluten lassen.“ Die Teilnehmer der Konferenz waren sich auch darüber einig, dass eine alternative Standortlösung nach wie vor oberste Priorität hat. Inzwischen hätten die Bauarbeiten schon begonnen, bedauerten die Vertreter der Bürgerinitiative. Der Beginn der Arbeiten schaffe „einen ersten Eindruck davon, was Gerlachsheim in der Zukunft erwartet“.

Mattmüller bekräftigte seine Bereitschaft, bei alternativen Lösungen unterstützend mitzuwirken. Einig waren sich auch alle darüber, dass es von vorneherein nie soweit hätte kommen dürfen. Mattmüller dazu: „Bei solchen Projekten muss am Anfang immer eine Bürgerbeteiligung stehen. Und dieser Austausch muss dann mit absoluter Ehrlichkeit geführt werden.“

Mit Blick auf die Verzweiflung der Gerlachsheimer Bürger betonte der Landtagskandidat: „Der ehemalige Bürgermeister Maertens hat den Gerlachsheimer Bürgern verbrannte Erde hinterlassen. Und dass sich kreisweit kein politischer Verantwortungsträger um eine bürgerfreundliche Lösung bemüht; ja, dass Abgeordnete sich nicht einmal die Zeit nehmen, um mit den Bürgern vor Ort zu reden, das ist eine Art der Politik, die weder volksnah noch zukunftsfähig ist.“ pm-spd