Neuwahlen verschoben

Lauda-Königshofen/Grünsfeld. Es war die erste Zusammenkunft der Mitgliedschöre der Sängergruppe 3 im Sängerbund Badisch-Franken seit der Jahreshauptversammlung am 17. November 2019, die nachgeholte Hauptversammlung 2020 im Gasthaus „Gänschwirt“ in Königshofen. Der Gruppenvorsitzende Johann Rackl (Grünsfeld) hieß dazu neben den Vertretern der Mitgliedschöre, besonders Wolfgang Runge (Mondfeld), Präsident des Sängerbundes Badisch-Franken (SBF), willkommen.

Mit nachdenklichen Worten erinnerte Schriftführer Reinhard Haas (Oberlauda) an den verstorbenen Oberlaudaer MGV-Vorsitzenden Raimund Holler, der seine Funktion immerhin 53 Jahre ausgeübt hatte. Von 2014 bis 2016 war er zusätzlich Gruppenvorsitzender gewesen.

Etwas dünn fiel anschließend sein Jahresrückblick aus, die Corona-Pandemie hatte das gesamte Vereinsleben auf Eis gelegt. Lediglich die Protokolle der letzten Jahreshauptversammlung der Sängergruppe 3 und des Sängerbundes vom März 2020 in Merchingen konnte er verlesen.

In diesem Zusammenhang erinnerte er noch einmal an die nächste Jahreshauptversammlung des SBF am 6. März 2022 in der Stadthalle Grünsfeld.

Auch der Bericht des Kassieres Günter Ambach (Oberlauda) war schnell verlesen. Die Kassenprüferinnen Jutta Müller und Karola Deckert (beide Königshofen) bescheinigten eine korrekte und übersichtliche Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands wurde einstimmig erteilt.

Kaum Aktivitäten, aber jede Menge Infos per Mail: Damit leitete Wolfgang Runge seine Grußworte ein. Er berichtete von der digitalen Frühjahrsarbeitssitzung des Badischen Chorverbands und von den Chorverbandstagen, die von einer Arbeitsgruppe organisiert und zusätzlich digital unterlegt waren. Beim Chorleiterhonorar tauche die Frage nach der Art des Vertrages, Sozialversicherung und Arbeitsrecht auf. Besteht ein Anstellungsverhältnis, oder wird pauschal oder nach Stunden bezahlt? Es hätten auch mündliche Verträge Geltung. Corona habe gezeigt, dass der Austausch von Nachrichten immer wichtiger werde. „Chöre müssen aktiv bleiben oder wieder werden. Kultur und Bildung steht zwar momentan nicht gerade an oberster Stelle“, so Runge abschließend, „das gibt den Chören allerdings auch die Chance, besonders positiv hervorzutreten“. Eine Imageverbesserung bringe mehr als eine Termindiskussion.

Die Neuwahl des Vorstands wurde auf die nächste reguläre Jahreshauptversammlung am 14. November in Königshofen im Gasthaus „Gänschwirt“ verlegt. erha