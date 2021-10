Neues Spielgerät übergeben

Lauda-Königshofen. Unerschrockene Einsatzbereitschaft wurde in Königshofen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Als gegen 11 Uhr die „Sirene“ – um nicht zu sagen die Schulglocke – ertönte, eilte ein gutes Dutzend kleiner „Floriansjünger“ sofort in Richtung Feuerwehrgerätehaus. Dort wartete auch schon das brandneue Einsatzfahrzeug auf die mutigen Helden. Voller Tatendrang und Motivation kletterte die Besatzung auf das Feuerwehrmobil und eilte zu einem Großeinsatz der etwas anderen Art. Am Ende herrschte große Erleichterung: Die Mission unter Beteiligung der beiden Fahrzeuglenker Paul und Mike ist geglückt – und der Spaß kam nicht zu kurz.

Feuerwehrkommandant Christian Schulz und Bürgermeister Dr. Lukas Braun verschafften sich einen Eindruck von der Aktion und stellten den jungen Kameraden der Klasse 2 b ein gutes Zeugnis aus: „So geht Teamwork!“

Das vermeintliche Feuerwehrfahrzeug ist ein Spielgerät und befindet sich auf dem Kinderspielplatz unterhalb der Turmbergschule in Königshofen. Es richtet sich an Kinder zwischen drei und sieben Jahren und fördert Feinmotorik, Fitness, den Gleichgewichtssinn und die Sozialkompetenz beim Teamspiel. Die hochwertige Fertigung des Geräts aus geöltem Lärchenholz macht es besonders witterungsbeständig.

Bürgermeister Lukas Braun bedankte sich beim Bauhofteam für die Beschaffung und Montage. Durch eine Förderung aus Mitteln des Bundes zur Umsetzung des Investitionsprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter sei es gelungen, die Anschaffungskosten um 70 Prozent zu senken. Die Bauhofmitarbeiter kündigten an, dass weitere Geräte auf den städtischen Spielplätzen folgen sollen. stv

