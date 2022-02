Neues Leben für altes Bahnhofsgebäude

Es ist nur ein schmaler Streifen zwischen den Bahngleisen und der Eisenbahnstraße am Bahnhof in Königshofen. Das Gelände soll nun aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden.

Lauda-Königshofen. Der alte Bahnhof in Königshofen fristet schon länger ein Schattendasein. 1866 als Empfangsgebäude für die Großherzogliche Bahn errichtet, fahren und halten seit 1869 dort die Züge.

Das Gebäude hat schon bessere Tage gesehen. Mittlerweile bröckelt der Putz, die roten Sandsteinumrandungen der Fenster sind marode. Dicker Staub hat sich auf die Glasscheiben der leeren Räume gelegt.

Doch es könnte sich bald etwas dort tun, um das Areal mit Leben zu erfüllen. Der Gemeinderat beschäftigte sich bei seiner Sitzung am Montag in der Stadthalle Lauda mit der ersten Änderung des Bebauungsplans „Gewerbepark Eisenbahnstraße“. Den Aufstellungsbeschluss fasste das Gremium einstimmig.

Im Rahmen der Sanierung des Areals Eisenbahnvorstadt/Hexenstock/Eisenbahnstraße, das nun in die nächste Runde geht, könnten auch das ehemalige Bahnhofsgebäude und der benachbarte Güterschuppen wieder zu Leben erweckt werden. Vorstellen kann sich Stadtbaumeister Tobias Blessing ein Gewerbeband entlang der Gleise. Da dieses Areal derzeit noch als Außenbereich gilt, muss ein Bebauungsplan erstellt werden.

Im nördlichen Bereich am Wendehammer könnte ein Gewerbegebiet entwickelt werden, machte Blessing deutlich. Vor allem Lagermöglichkeiten kämen dort in Betracht. Dass es dafür auch schon Interessenten aus der Nachbarschaft und eine Bauvoranfrage gibt, freut Blessing und Bürgermeister Dr. Lukas Braun. Ab Höhe des Lagerhauses, das derzeit zu Wohnzwecken umgebaut wird, entsteht dann ein Mischgebiet. Dort sind auch Stellplätze und Garagen für die künftigen Bewohner des ehemaligen Lagerhauses vorgesehen. Gegenüber des ehemaligen Hotels „Salzmann“ kann man sich Parkplätze vorstellen. Der Bahnhofsvorplatz mit der Bushaltestelle wird öffentliche Verkehrsfläche.

Spannend ist aber eine mögliche Nutzung der beiden denkmalgeschützten Gebäude – sowohl des alten Bahnhofs als auch des Güterschuppens. „Das sind schöne Gebäude, aber sehr verwahrlost“, so Blessing über deren Zustand. Ein Termin mit der Denkmalschutzbehörde hat bereits stattgefunden, um die alte Bausubstanz wieder einer neuen Verwendung zuzuführen.

Derzeit wird der Schuppen als Lagerraum genutzt. An der Fassade blättert seit Jahren die Farbe ab. An vielen Stellen ist das Holz angegriffen, teilweise sind Löcher in der Verkleidung.

Für ein Entwicklungskonzept für den alten Bahnhof gibt es auch schon Interessenten. Denkbar und gewünscht sei ein gastronomisches Angebot. Ob das allerdings kommen kann, ließen Bürgermeister und Stadtbaumeister offen.

„Die Lage stellt sich positiver dar als gedacht“, machte Jörg Aeckerle, Fraktionsvorsitzender von SPD/FB, aus seiner Begeisterung keinen Hehl. „So richtig hatten wir keine Fantasie, was daraus werden könnte.“ Dem nun vorgelegten Ansatz räumte er ein großes Potenzial ein. „Vielleicht entwickelt sich am Bahnhof etwas ähnliches wie früher genau gegenüber am Kiebitz.“ Damit die Pläne auch umgesetzt werden können, warb er für eine schnelle Vermarktung. Unterstützung erhielt er dabei von den Fraktionen der CDU und der FBL.

Der Radweg, erklärte Blessing auf Nachfrage aus dem Gremium, soll auch weiterhin über die nun sanierte Eisenbahnstraße laufen. Der Autoverkehr sei nicht stark und zudem wolle man die Straße beleben. Für die neue Nutzung der beiden historischen Gebäude hat man bereits vorgesorgt und Kabel für die Infrastruktur schon bei der Straßenbaumaßnahme mit verlegt.