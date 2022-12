Neues gastronomisches Angebot für den i_Park Lauda

Der i_Park in Lauda bekommt wieder ein gastronomisches Angebot: Zum 1. Februar wird Davide Russo ein italienisches Restaurant eröffnen.

Lauda. Mehrere Jahre standen die Räume leer, nun werden sie wieder mit Leben erfüllt. Im i_park in Lauda startet bald ein neues kulinarisches Angebot, das nicht nur die Mitarbeitenden der umliegenden Firmen anlocken soll. Mit seinem Restaurant „Ciao Roma“ will Davide Russo italienisches Flair in das ehemalige Kasernengebäude bringen.

Noch ist zwar der Schriftzug „Alexander“ zu lesen, doch das wird sich bald ändern. Drinnen zeigt sich bereits das neue Ambiente. Der große Raum wurde mit einer Wand getrennt und entstanden ist ein gemütlicher Barbereich. Nebenan ist das Speiselokal geplant, das ebenso wie die Bar noch eine Verschönerungskur erhalten soll, wie Russo betont. Fußboden und Möbel erhalten eine optische Aufpolierung. Die Küche wird auf den modernen Stand gebracht.

Italien kulinarisch erleben

Der Chef der Pizzeria „Roma“ in der Philipp-Adam-Ulrich-Straße verfolgt mit dem Restaurant im i_Park ein etwa anderes Konzept. Neben den Klassikern der italienischen Küche wie Pizza und Pasta soll Italien kulinarisch ganz neu entdeckt werden. „Unser Koch kommt aus der Region Neapel und entstammt einer Familie von Sterneköchen“, sagt der Gastronom. Sein Können am Herd solle er auch ausleben dürfen, ist das Ziel. Diesen Spielraum für eine modern interpretierte und doch authentische Küche, gerne auch etwas extravaganter, will ihm der Chef lassen.

Russo hat sich einiges vorgenommen. Denn vom Brunch über Mittagsmenü bis zum Abendessen will man allen Gästen ein breites Angebot bieten. Die Bar soll nicht nur das Ziel von Freunden leckerer Cocktails werden.

„Wir wollen auch jüngeres Publikum anlocken“, so der Gastronom, der findet, dass gerade für diese Gruppe in Lauda-Königshofen ein passendes Angebot noch fehle. Zudem sind auch verschiedene Events geplant. So kann sich Russo auch Tastings von Champagner und Prosecco oder verschiedenen Cognacs vorstellen. Im Sommer soll eine Strandbar für das passende Ambiente sorgen. Und die Räume stehen auch für Feiern zur Verfügung.

Mehr Platz

Künftig hat Davide Russo mehr Platz, um seine Gäste bewirten zu können. Das war einer der Gründe, warum sich der Laudaer Gastronom nach einem neuen Lokal umgeschaut hat. Ein anderer war die anstehende Baustelle in der Becksteiner Straße direkt vor seiner Haustür. Deshalb ist er froh, im i_Park ein neues Domizil gefunden zu haben.

Die Freude teilt auch i_Park Geschäftsführer Armin Kordmann. Er war schon länger auf der Suche nach einem Gastronomen, der dort für die mehr als 700 Mitarbeitenden und ihren Kunden ein passendes Angebot unterbreitet. „Wir freuen uns sehr, dass unser schönes Restaurant mit Davide Russo nach siebenjähriger Abstinenz nun wieder einen neuen Pächter bekommt. Besonders freut uns, dass das neue Ciao Roma auch wieder einen Mittagstisch für die Mitarbeitenden und Gäste des i_Park Tauberfranken anbietet“, so Kordmann. Er wünscht dem neuen Betreiber mit seinem Team alles Gute und hofft, dass die gesamte Region das kulinarische Angebot annimmt.

Lange hatte man nach einem Nachfolger für das Restaurant „Alexander“ gesucht und deshalb auch die Räume frei gehalten.

Das Pre-Opening kurz vor Weihnachten sei schon sehr gut gelaufen, freut sich Russo auf den offiziellen Start zum Februar. Mit dem Umzug in Haus 7 des i_Park geht für den Pizzeria-Betreiber aber auch eine kleine Ära zu Ende: Das „Roma“ im Herzen von Lauda wird es dann nicht mehr geben.