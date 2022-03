Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Technischer Ausschuss - Einstimmiges Votum für den Bau von zwei Gebäuden mit 24 Wohneinheiten in der Becksteiner Straße in Lauda Neuer Wohnraum wird in Lauda geschaffen

Zwei Gebäudekomplexe mit insgesamt 24 Wohneinheiten können in der Becksteiner Straße in Lauda gebaut werden. Der Technische Ausschuss gab grünes Licht dafür.