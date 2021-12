Neue Produktionsstätte für die industrielle Kühlung

Lauda-Königshofen. Der Bau der neuen Produktionsstätte der Lauda Gruppe im spanischen Terrassa schreitet voran. In unmittelbarer Nähe zu Barcelona errichtet der Temperierspezialist eine hochmoderne Fertigungsstätte für die vor zehn Jahren akquirierte spanische Gesellschaft Lauda Ultracool S.L. zur Entwicklung und Produktion von Umlaufkühlern. Das teilt das Unternehmen in einer Presseerklärung mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Grundsteinlegung im Januar 2021 erwartet Lauda die Fertigstellung des Gebäudes und den abschließenden Einzug von Lauda Ultracool S.L. sowie der Vertriebstochter Lauda Ibérica Soluciones Técnicas S.L. im ersten Quartal 2022. Lauda investiert rund sieben Millionen Euro in den Neubau in Spanien.

Mit der neuen Produktionsstätte verdoppelt Lauda die Produktions- und Lagerfläche für industrielle Umlaufkühler, die beispielsweise zur Kühlung im Bereich Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt werden. Man treibt damit die kontinuierlich positive Entwicklung der spanischen Tochter weiter voran und begegnet dem weltweit wachsenden Bedarf an energieeffizienten Temperierlösungen. Auf der 9000 Quadratmeter großen Grundstücksfläche entstehen etwa 4000 neue Produktionsfläche sowie mehr als 850 Quadratmeter Bürofläche.

Konsequent auf Wachstum

„Lauda Ultracool richtet sich mit dem Neubau konsequent auf Wachstum aus“, erklärt Dr. Marc Sticker, Geschäftsführer bei Lauda und zuständig für Entwicklung und Produktion. „Wir vergrößern nicht nur die Produktionskapazitäten unserer spanischen Tochter, sondern haben auch bewusst neuen Büroraum geschaffen, um die betrieblichen und technischen Kapazitäten weiter auszubauen“, so Dr. Marc Stricker weiter.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beim Bau des neuen Komplexes waren Nachhaltigkeit und Energieeffizienz wichtige Faktoren. So wurden Betonplatten mit einer verstärkten Wärmedämmung verwendet, um die Energieverluste zu minimieren. Auf dem Dach werden Photovoltaik-Anlage mit einer Spitzenleistung von 310 kWp installiert, um Strom für den Eigenverbrauch zu erzeugen. Lauda Ultracool wird damit 65 Prozent des eigenen Stromverbrauchs decken und Emissionen in Höhe von 104 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen, hießt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Bei einem Besuch vor Ort konnte sich Vertreter der Geschäftsführung der Muttergesellschaft von den Fortschritten ein Bild machen. „Wir sind erfreut, dass der Neubau trotz der schwierigen pandemischen Lage und den weltweiten Ressourcenengpässen gut voranschreitet“, so der Geschäftsführende Gesellschafter, Dr. Gunther Wobser. „Der Ausbau des Standorts in Spanien ist für das strategische Wachstum der Lauda Gruppe von enormer Bedeutung. Nicht nur decken wir mit der Vergrößerung der Produktionskapazitäten die Nachfrage nach industriellen Umlaufkühlern, sondern stärken die Zukunftsfähigkeit der industriellen Temperiertechnik.“ pm