Neue Optik für den Stadteingang Lauda

Die Arbeiten an der Tauberstraße in Lauda gehen gut voran. Im April soll das Fachmarktzentrum „Tauberbrücke“ seine Pforten öffnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lauda. Es ist ein Großprojekt, das den Stadteingang von Lauda verändern wird: Der neue Einkaufspark „Tauberbrücke“ nimmt Gestalt an. Seit dem Frühjahr laufen die Erdarbeiten auf dem Areal in der Tauberstraße. Investor allobjekt aus Würzburg realisiert ein Fachmarktzentrum, das nicht nur zum Einkaufserlebnis werden soll, sondern auch Aufenthaltsqualität bietet.

Noch sind die Arbeiten in vollem Gang, wie die Geschäftsführerin von allobjekt, Claudia Roth, betont. Die Eröffnung aller Märkte sei im Frühjahr vorgesehen, so die Chefin.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat Kita-Neubau in Dittwar und Hochhausen: Es geht voran Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Stadtentwicklung Neubauten, Abrisse und Wartezeiten Mehr erfahren

Auf dem 7300 Quadratmeter großen Areal entstehen mehrere zweistöckige Gebäude, die die künftigen Geschäfte beherbergen. Geplant sind der Neubau einer Penny-Filiale, eines Schuhgeschäfts und eine Filiale von Ernsting’s Family. Die Volksbank wird ihre Geschäftsräume ebenfalls in die Tauberstraße verlegen. Das gastronomische Angebot will durch ein Café der Bäckerei Weber sowie eines Bistros für das passende Ambiente sorgen. Für eine weitere, rund 150 Quadratmeter große Verkaufsfläche sucht man bei allobjekt derzeit noch einen Mieter mit einem Konzept, der sich in die bisherigen Planungen einfügt.

Der Einkaufspark entsteht derzeit auf dem Gelände des früheren Südfleisch-Zerlegebetriebs. Der war 2021 abgerissen und das Gelände Anfang 2022 für den Neubau vorbereitet worden.

Auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite tut sich einiges im Bereich „TauberCenter“. Dort stehen bauliche Erweiterungen der bestehenden Märkte an. Für die geplante Vergrößerung des Rewe-Markts hat der Gemeinderat mit einem Bebauungsplan die Weichen gestellt. Vor der Vergrößerung des Vollsortimenters muss der Beerenbauer sein Domizil verlegen. In das neue Gebäude in Nähe des Kreisels kann das Bio-Lebensmittelgeschäft bald umziehen. Erweitern wird auch der Drogeriemarkt Müller. Damit bieten die Einkaufsmärkte ein noch breitgefächertes Angebot für die Kunden.

Im Sanierungsgebiet „Bahngelände“ der Stadt Lauda-Königshofen gehen nicht nur am Eingang der Tauberstraße die Arbeiten gut voran. Anfang Dezember wurde der neue Park+Ride-Parkplatz an der Personenunterführung zum Bahnhof seiner Bestimmung übergeben. 76 Pkw-Stellplätze stehen zur Verfügung, sechs Säulen ermöglichen das Laden von E-Fahrzeugen. Für die Maßnahme wurde die Zufahrt über die Inselstraße am alten Güterschuppen vorbei neu errichtet.

Mit dem Pendlerparkplatz an der Verkehrsdrehscheibe Lauda ist auch ein weiteres Problem beseitigt: An der Personenunterführung wurden drei Toiletten, eine davon barrierefrei, installiert.