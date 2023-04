Neue Kursangebote beim Turnverein

Königshofen. Neben regulären Übungsstunden für Erwachsene bietet der TV weitere Kurse an. Hier zu können sich auch Nichtmitglieder anmelden. Es wird eine Kursgebühr erhoben.

Am Dienstag, 2. Mai, stellt Übungsleiterin Sandra das „Krafttraining mit dem Kettlebell“ vor. Es handelt sich um ein Ganzkörpertraining, das Kraft-Ausdauer verbessert, Fettverbrennung und Schnellkraft steigert. Trainiert wird mit „Kettlebells“ (zwei bis sechs Kilogramm). Für alle, die es ausprobieren wollen, ist diese Schnuppereinheit kostenlos. Beginn ist um 18.15 Uhr. Mitzubringen sind Handtuch, Trainings- oder Fahrradhandschuhe, bequeme Sportkleidung und Turnschuhe.

Der zehn Einheiten umfassende Kurs „Schwingen auf dem Trampolin – Fatburner“ beginnt am Dienstag, 2. Mai, um 19.15 Uhr. 45 Minuten schwungvolles Bewegen auf dem Trampolin fördert Muskelaufbau, stärkt Herz-Kreislaufsystem und regt Fettverbrennung an. Ein eigenes Trampolin darf mitgebracht werden. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung erforderlich: WhatsApp 0151 46 33 7978. Der Eingang für die Teilnehmer ist an der TV-Turnhalle, Hauptstraße 7, von der Straßenseite.

Ein Zumba-Kurs mit Übungsleiterin Eglis startet am Montag, 22. Mai, um 19 Uhr. Anmeldung: WhatsApp 01515 1959 278. Der Kurs findet im Gesellenhaus statt.