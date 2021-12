Neue Gestaltung der Eisenbahnstraße in Königshofen

Lauda-Königshofen. In neuem Glanz erscheint seit dem Frühjahr die Eisenbahnstraße in Königshofen. Damit wurde die Stolperstrecke nun endlich beseitigt. Das Ende der Sanierungsarbeiten wurde mit der offiziellen Einweihung im Juli begangen. Über mehrere Monate wurde die marode Straße komplett saniert, neue Wasserleitungen und Kanäle verlegt. Verschönert hat man das Quartier nicht nur mit neuem Baumbewuchs, sondern auch mit einem Brunnen, der im Zuge der Arbeiten zum Vorschein kam. Ein großzügiger Tisch mit Bänken sowie der Brunnen laden zum Verweilen ein. Im Bereich des Bahnhaltepunkts wurde die Überdachung zur Personenunterführung erneuert und ein überdachter Fahrradabstellplatz errichtet. Die Bushaltestelle ist barrierefrei angelegt und ein Blindenleitsystem eingerichtet.

Die Gesamtkosten für den Bau von Straßen, Kanälen, Wasserleitungen, Beleuchtung und Glasfasern belaufen sich auf rund 3,35 Millionen Euro. Das aufwendige Stadtentwicklungsprojekt wird mit rund 700 000 Euro vom Land BadenWürttemberg aus Mitteln des Landessanierungsprogramms gefördert. Die bauliche Planung weiterer Abschnitte wird 2022 schließlich in die Neugestaltung der Bereiche Hexenstock, Am Taubersteg und Am Lagerhaus münden.

Weiter vorangetrieben wurden auch die Planungen für die Sanierung des Bahnareals in Lauda. Die Arbeiten für den Park- und Ride-Parkplatz sind in Auftrag gegeben worden. dib