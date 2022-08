Neue Geh- und Radwegunterführung

Königshofen. Das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) baut ab Montag, 15. August, eine Geh- und Radwegunterführung unter der B 292 in Königshofen im Zuge des Radweges „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“.

Die Maßnahme wird im Bereich des Skaterplatzes umgesetzt. Für die Geh- und Radwegunterführung wird eine rund 250 Meter lange Neubautrasse entlang des Skaterplatzes, der Tauber und unter der Brücke der B 292 erstellt. Für diese Unterführung wird der bestehende Freiraum zwischen Widerlager der B 292-Brücke und der Tauber genutzt.

Gleichzeitig ist bei dieser Maßnahme der Hochwasserschutz integriert, so dass im Bereich des alten Sportplatzes in Unterbalbach der Retentionsraum erweitert wird.

Für die Bauarbeiten werden die Fahrstreifen der B 292 in der Sachsenflurer Straße im Bereich nördlich des Spielplatzes lediglich über einen Zeitraum von etwa zwei Wochen verengt, da in dieser Zeit der Radweg an die bestehende Trasse angeschlossen werden soll. Der Verkehr kann während der gesamten Bauzeit ungehindert fließen.

Die Maßnahme soll voraussichtlich am Freitag, 23. September, abgeschlossen werden.

Mit dem Neubau können Radfarer die B 292 in Königshofen sicherer queren.

Mit dieser Maßnahme leisten wir so einen wichtigen Beitrag für die Verkehrssicherheit im Radverkehr. Mit der Maßnahme investiert der Bund als Baulastträger rund 350 000 Euro in die Radverkehrsinfrastruktur. rps