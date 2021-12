Neue Fotoausstellung in Lauda

Lauda. Die BSW-Fotogruppe hat trotz Erschwernissen durch die Corona-Pandemie die vier Fenster im früheren Geschäft Funke in der Pfarrstraße in Lauda neu gestaltet. Als Gemeinschaftsfenster zeigen verschiedene Fotografen eindrucksvolle Winterbilder. Ein weiteres Fenster wurde durch Ingo Hermann gestaltet. Er macht mit seinen Bildern Lust. einen Ausflug zu wagen. Die Bilder von Schloss Linderhof animieren dazu. Das Highlight aber sind zwei Fenster, die von Michael Schmid zusammengestellt wurden. Er hat das Raumfahrtzentrum Houston (Space Center) in den USA besucht und davon eindrucksvolle Bilder mitgebracht. Heute werden vom Mission Control Center aus die Flüge zur Internationalen Raumstation überwacht. Außerdem befindet sich hier das Übungs- und Ausbildungszentrum der US-Astronauten. Die Ausstellung ist im Dezember und Januar zu sehen. bsw

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1