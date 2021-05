Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Caritasverband im Tauberkreis - 10,5 Millionen Euro teures Projekt auf dem Ottenberg in Lauda verzögert sich aufgrund von Corona um einige Wochen Neue Caritas-Werkstätte in Lauda nimmt Gestalt an

Der Neubau der Caritas-Werkstätte im i_park nimmt Gestalt an, verzögert sich aber aufgrund von Corona. Ende des Jahres können rund 150 Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung dort ihre Arbeit aufnehmen.