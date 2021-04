Heckfeld. Die rund 35 Jahre alten Bänke am Kirchlein in Heckfeld wurden vom Ortschaftsrat Heckfeld erneuert. Unter der Federführung von Udo Hönninger, der Mitglied im Gremium ist, wurden vier neue Bänke selbst gebaut und gestrichen. Nun können wieder Besucherinnen und Besucher aus nah und fern ein paar besinnliche Minuten am Heckfelder Kirchlein verbringen. Bild: Tobias Sauer

