Neue Ausstellung der BSW-Fotogruppe

Lauda. Nach dem ersten Fall einer Corona-Ansteckung in Deutschland im Januar 2020 kamen recht schnell Einschränkungen auf alle zu. So waren auch viele der sonst üblichen Feste und Veranstaltungen gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. Diese oft über Jahre gewohnten jährlichen Auflockerungen und Treffpunkte wurden von Vielen schmerzlich vermisst. Mit Bildern und Collagen vor 2020 möchte die BSW-Fotogruppe an diese Zeit erinnern – seien es die Königshöfer Messe, Fasnacht, Ortsjubiläen, Weinfeste und weitere Events. Die Aufnahmen wurden von folgenden Mitgliedern der BSW-Fotogruppe Lauda gestaltet: Angelika Endres, Norbert Gaul, Reinhold Hofmann, Dieter Göbel. Die Ausstellung ist in den Fenstern des großen Sitzungssaals im Rathaus Lauda-Königshofen zu sehen (Rathausstrasse). Weitere Informationen zur Fotogruppe: www.fotogruppe-lauda.de Bild: Fotogruppe

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1