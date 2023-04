Neubau des Kindergartens hat begonnen

Königshofen. Mit dem Beginn der Bauarbeiten am ehemaligen „Schulhof“ der Turmbergschule in Königshofen wurde nun der Neubau des Kindergartens in der Messestadt konkret in Angriff genommen. Dieses auch zeitlich ehrgeizige Projekt im Rahmen der Neukonzeption der Kinderbetreuung im mittleren Taubertal soll die jahrelangen Diskussionen um den seitherigen Kindergarten im „Schwesternhaus“ zum Abschluss bringen.

Seit ein paar Tagen wird nun der asphaltierte Bodenbelag abgetragen und das Schotterbett vorbereitet, auf das eine Betonplatte aufgesetzt wird, die als Boden des neuen Bauwerks dient. Der ohnehin ambitionierte Zeitplan wurde sicherlich auch durch das unbeständige Wetter negativ beeinflusst.

Bislang darf man allerdings noch immer darauf hoffen, dass das 3,5 Millionen-Projekt wie vorgesehen im Herbst 2024 bezugsfertig sein wird. bege/Bild: Geisler