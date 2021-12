Nele Stumpf überzeugte Jury

Lauda-Königshofen. Einen spannenden Wettbewerb lieferten sich dieSechstklässlerinnen des Martin-Schleyer-Gymnasiums in Lauda unter erschwerten Lesebedingungen. Aufgrund der Coronapandemie mussten die Klassensiegerinnen Luna Firmbach (6a), Victoria Herold(6b), Elisa Schmitt (6c) und Nele Stumpf (6d) mit Masken lesen. Trotz Pandemieauflagen meisterten die Schülerinnen die Aufgaben, vor der Jury und den Klassenkameraden selbst gewählte Textpassagen und unbekannte Texte zu lesen, mit Bravour.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schülerinnen lasen aus einer großen Bandbreite von Abenteuerroman bis hin zur Komödie. Die Mädchen überzeugten mit variablen Betonungen, Variationen in der Lautstärke und kunstvoll gesetzten Pausen.

In der zweiten Runde wurden die Vorleserinnen vor eine besondere Aufgabe gestellt: Sie mussten einen unbekannten Ausschnitt aus Astrid Lindgrens Kinderbuch „Ronja Räubertochter“ gestaltend vorlesen. Im Räuberroman geht es um zwei Kinder, die in befeindeten Räuberbanden aufwachsen und trotz Widerstand der Eltern eine Freundschaft zueinander aufbauen. Die Schülerinnen fassten den Fremdtext schnell auf und interpretierten die Textstellen auf persönliche Art und Weise und überzeugten mit einem souveränen Vortragsstil und Lesefluss.

Der Jury, bestehend aus den Deutschlehrerinnen Bell, Bück und Heuring, fiel die Entscheidung schwer. Es kam zum Stechen zwischen Victoria Herold und Nele Stumpf.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beide Mädchen mussten sich einem weiteren Fremdtext stellen: Dieses Mal lasen sie eine Textpassage aus „Alabama Moon“, einem Abenteuerroman von Watt Key. Victoria Herold las den Romanabschnitt souverän und zeigte so, dass sie zu Recht im Finale stand. Ihre Konkurrentin Nele Stumpf überzeugte jedoch die Jury mit ihrer natürlichen und lebendigen Gestaltung des Fremdtextes und konnte so das Publikum fesseln. So war sich die Jury schnell einig und kürte sie zur Schulsiegerin.

Die Siegerehrung wurde von Schulleiter Dr. Gernert vorgenommen. Er verwies darauf, dass das Lesen eine Fähigkeit darstelle, die für die Zukunft unverzichtbar sei. Aufgabe der Schule und insbesondere des Deutschunterrichts sei es daher, die Begeisterung der Kinder und Jugendlichen für Bücher und das Lesen selbst zu wecken. Hierzu leiste der Vorlesewettbewerb einen wichtigen Beitrag.

Die Schulsiegerin, Nele Stumpf (6d), wurde vom Schulleiter mit der Schulsiegerurkunde geehrt. Alle Teilnehmerinnen des Wettbewerbs erhielten einen Buchgutschein, gesponsert von der Buchhandlung Moritz und Lux.

Nele Stumpf vertritt das Martin-Schleyer-Gymnasium im Vorlesewettbewerb-Entscheid der Schulsieger im Main-Tauber-Kreis. msg

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3