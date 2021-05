Nein zu Rassismus

Lauda-Königshofen. Zum zweiten virtuellen Grünen-Treff des Ortsverbandes hatte das Vorstandsteam Sack Stefan Heidrich vom „Netzwerk gegen Rechts“ geholt. „Das ,Netzwerk gegen Rechts’ widmet sich seit 2014 der politischen Bildungs- und Recherchearbeit gegen die organisierte Rechte sowie gegen Diskriminierung und Hass, Antisemitismus und Rassismus in der Region. Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen engagiert sich das Netzwerk für ein friedliches, solidarisches Miteinander und stärkt Demokratie und Zivilgesellschaft“, stellte Heidrich das 2014 als Initiative Mergentheim gegen Netzwerk vor. 2016 habe es Netzwerk durch die Arbeit von Timo Büchner die Broschüre „Organisierte rechte Strukturen zwischen Tauber, Kocher und Neckar“ herausgebracht.

AdUnit urban-intext1

Auf Strukturen eingegangen

Anschließend legte Heidrich kompakt rechte Strukturen, Initiativen und Bewegungen in der Region vor. Heidrich nannte Studienzentrum Weikersheim, „Hohenlohe wacht auf“, NPD, Bund für Gotterkenntnis Ludendorf, rechte Musikkonzerte und als neuere Entwicklungen die Initiativen „Querdenken 793“ und „Buchen steht auf“. Erfreut zeigte sich Heidrich vom schlechten Abschneiden der AfD bei der Landtagswahl. Als wichtige Entwicklung sah er die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz an.

In der Fragerunde stellte Heidrich heraus, dass das Netzwerk gut mit ähnlichen Netzwerken in den angrenzenden Landkreisen vernetzt sei. Insgesamt erschwere die Corona-Pandemie aktuell jedoch die Einschätzung der rechten Szene.

Anschließend stellte Stefan Heidrich die Initiative „Hey, Alter! – Alte Rechner für junge Leute“ vor. Sie wurde 2020 in Braunschweig gegründet und habe es sich zur Aufgabe gemacht, alte Rechner einzusammeln, fit zu machen und an Schüler, die bislang nicht oder nur eingeschränkt an E-Learning oder Homeschooling teilnahmen, zu verteilen.

AdUnit urban-intext2

Noch Zubehör nötig

Momentan könne er 50 Rechner einsatzfähig machen, allerdings benötige er für einige noch Zubehör – und Zubehör kostet Geld. Eine erste Lieferung sei bereits das SBBZ Lauda mit 20 Rechnern gegangen. Heidrich betonte, dass auf den Rechner alle wichtige Schülersoftware aufgespielt sei. Zudem gebe es ein Handbuch und Erklärvideos. Aktuell habe er Anfragen von zwei weiteren Schulen. Heidrich lobte die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Lauda-Königshofen. Im Mehrgenerationenhaus habe er einen Platz zum Unterbringen der Materialien erhalten und im Rahmen der dort jeden Dienstag von 18 bis 19 Uhr stattfindenden Computersprechstunde könne Hardware abgegeben werden.

Die Vorsitzenden Christina Sack und Wolfgang Schuster dankten Heidrich für die Bereitschaft, die Initiativen im Rahmen des Grünen-Treffs vorzustellen. In der sich anschließenden Ortsverbandsversammlung diskutierten die Mitglieder über einige aktuelle kommunalpolitische Themen, wie die Forderung nach einer Tempo-30-Zone im Bereich des Kindergartens Gerlachsheim, den Radwegausbau sowie die Beschilderung am Bahnübergang Königshofen. pm

AdUnit urban-intext3